Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Beschlossen wurde ein einjähriger Fördervertrag (2026) mit der AVB Kultur & Freizeit GmbH für die Durchführung des jährlich veranstalteten „Musical Sommers Amstetten“ mit einem Förderbetrag von 200.000 Euro.

Die zwölf Gemeinden Himberg, Mödling, Stockerau, Göllersdorf, Heidenreichstein, Gmünd, Zistersdorf, Thaya, Leopoldsdorf, Euratsfeld, Kirchberg am Wechsel und Blindenmarkt werden bei der Errichtung von zwölf Radverkehrsanlagen mit einer nicht rückzahlbaren Förderung von gesamt bis zu 1.785.609,89 Euro unterstützt.

Die Gemeinde Lanzendorf wird bei der Errichtung einer Radverkehrsanlage mit einer nicht rückzahlbaren Förderung von gesamt bis zu 313.777,27 Euro unterstützt.

Darüber hinaus fördert das Land Niederösterreich die Errichtung der Wohneinrichtung in Bad Schönau am Standort Bad Schönau, Hauptstraße, mit 1.722.000 Euro zu Handen der Terra Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m. b. H.

Auch die Errichtung der Tagesstätte Mödling 2 der Lebenshilfe NÖ am Standort Mödling, Herzoggasse, wird mit 193.500 Euro gefördert.