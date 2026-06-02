  • 02.06.2026, 10:48:32
  • /
  • OTS0084

Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) - 

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Beschlossen wurde ein einjähriger Fördervertrag (2026) mit der AVB Kultur & Freizeit GmbH für die Durchführung des jährlich veranstalteten „Musical Sommers Amstetten“ mit einem Förderbetrag von 200.000 Euro.

Die zwölf Gemeinden Himberg, Mödling, Stockerau, Göllersdorf, Heidenreichstein, Gmünd, Zistersdorf, Thaya, Leopoldsdorf, Euratsfeld, Kirchberg am Wechsel und Blindenmarkt werden bei der Errichtung von zwölf Radverkehrsanlagen mit einer nicht rückzahlbaren Förderung von gesamt bis zu 1.785.609,89 Euro unterstützt.

Die Gemeinde Lanzendorf wird bei der Errichtung einer Radverkehrsanlage mit einer nicht rückzahlbaren Förderung von gesamt bis zu 313.777,27 Euro unterstützt.

Darüber hinaus fördert das Land Niederösterreich die Errichtung der Wohneinrichtung in Bad Schönau am Standort Bad Schönau, Hauptstraße, mit 1.722.000 Euro zu Handen der Terra Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m. b. H.

Auch die Errichtung der Tagesstätte Mödling 2 der Lebenshilfe NÖ am Standort Mödling, Herzoggasse, wird mit 193.500 Euro gefördert.

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann
Telefon: 02742/9005-12172
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann
Telefon: 02742/9005-12172
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright