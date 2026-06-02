Information für Journalist:innen zur Berichterstattung von der Bestellung der Generaldirektorin / des Generaldirektors des ORF 2026

Wien (OTS) -

Im Rahmen der Sitzung des ORF-Stiftungsrats am Donnerstag, dem 11. Juni 2026, am ORF-Mediencampus in Wien findet die Bestellung der Generaldirektorin / des Generaldirektors für die Geschäftsführungsperiode 2027 bis 2031 statt. Die Sitzung im Gremiensitzungssaal beginnt um 10.00 Uhr mit einem Hearing der Kandidatinnen und Kandidaten. Die Sitzung ist nicht öffentlich.

Für Journalistinnen und Journalisten, die von der Bestellung berichten möchten, hat der ORF folgende Vorkehrungen getroffen:

Akkreditierung

Vertreter:innen von Print- und elektronischen Medien werden gebeten, sich für den Tag der Bestellung zu akkreditieren. Akkreditierungen sind unter Angabe von Vor- und Nachname (bei Teams bitte die Namen aller Mitarbeiter:innen) sowie des Mediums bis Montag, den 8. Juni, um 10.00 Uhr via E-Mail an [email protected] möglich.

Akkreditierungen bzw. Foto- und Drehgenehmigungen insbesondere für elektronische Medien gelten ausschließlich für die Berichterstattung in Zusammenhang mit der Bestellung im Bereich Medienlounge im 6. Stock und im Rahmen des Pressegesprächs im Atrium Hugo Portisch.

Es besteht keine Parkmöglichkeit am Gelände des ORF-Mediencampus.

Pressegespräch

Anschließend an die Bestellung ist ein Pressegespräch mit der neu bestellten Generaldirektorin / dem neu bestellten Generaldirektor im Atrium Hugo Portisch im Erdgeschoß des ORF-Mediencampus geplant. Auch für dieses Pressegespräch hat die Akkreditierung Gültigkeit.