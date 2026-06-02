- 02.06.2026, 10:44:32
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Pressetermine rund um den AUSTRIAN WORLD SUMMIT
Pressekonferenz zum Auftakt, Jubiläums Summit und Event am AWS Solutions Hub
Wien wird diesen Juni erneut zum internationalen Treffpunkt für Klima- und Umweltschutz: Der 10. AUSTRIAN WORLD SUMMIT bringt am 16. Juni 2026 hochkarätige Stimmen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft in der Wiener Hofburg zusammen. Gastgeber Arnold Schwarzenegger begrüßt zur Jubiläumsausgabe unter anderem Kamala Harris, 49. Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, US-Gouverneur Tim Walz, Schauspieler Richard Gere (per Video), Unternehmerin Heather Mills sowie viele weitere internationale Gäste.
Anlässlich des 10. AUSTRIAN WORLD SUMMIT lädt die Schwarzenegger Climate Initiative Medienvertreter:innen zu mehreren Presseterminen rund um den Summit ein und bittet um baldige Akkreditierung.
Auftakt Pressekonferenz zum Programm
Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative gibt anlässlich des 10. AUSTRIAN WORLD SUMMIT Einblicke in das besonders spannende Programm des diesjährigen Summits. Akkreditierung per Mail an [email protected]
Datum: 09.06.2026, 09:00 Uhr - 09.06.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich
AUSTRIAN WORLD SUMMIT 2026
Einlass ab 8:00 Uhr, Foto Point 9:00 Uhr, Start der Konferenz um 9:30 Uhr. Der Zutritt zu den Pressebereichen der Veranstaltung ist ausschließlich mit Akkreditierung möglich. Aus Sicherheitsgründen ist ein Upload des Presseausweises unbedingt erforderlich. Wir bitten um fristgerechte Anmeldung.
Datum: 16.06.2026, 08:45 Uhr - 16.06.2026, 17:00 Uhr
Art: Konferenzen und Tagungen
Ort: Hofburg Wien
Heldenplatz
1010 Wien
Österreich
URL: https://aws.eventcloud9.com/eg/aws26/press
Spannende Einblicke in den AWS Solutions Hub
Am Tag nach der Konferenz öffnet der AWS Solutions Hub der Schwarzenegger Climate Initiative seine Türen und gibt spannende Einblicke in seine Arbeit, Projekte und Lösungsansätze. Begleitet wird der Besuch von zahlreichen prominenten Gästen des AUSTRIAN WORLD SUMMIT. Akkreditierung per Mail bitte an [email protected]
Datum: 17.06.2026, 10:00 Uhr - 17.06.2026, 14:00 Uhr
Art: Konferenzen und Tagungen
Ort: AWS Solutions Hub
Kirchengasse 5
2151 Asparn an der Zaya
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Daniel Böhm
Schwarzenegger Climate Initiative
+43/6648581390
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.schwarzeneggerclimateinitiative.com/
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