„WM in den USA: Ist Fußball Trumpf?“: ORF-III-„zur SACHE“ am 3. Juni – letzte Ausgabe vor der Sommerpause

Wien (OTS) -

Am 4. Juni 2026 reist das ÖFB-Team zur Fußball-WM, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird. Mit 48 teilnehmenden Nationen sind mehr Teams als je zuvor am Start. Österreich ist seit 28 Jahren erstmals wieder mit dabei. Insgesamt sechs Wochen lang regiert nun König Fußball. Die Politik wirft aber einmal mehr ihren Schatten über das Fest des Sports: Der Fußballweltverband FIFA steht mit überbordender Kommerzialisierung, etlichen Korruptionsskandalen und wegen der hohen Ticketpreise in der Kritik. US-Präsident Trump wiederum setzt sich gern machtbewusst bei Großereignissen persönlich in Szene und das iranische WM-Team residiert in Mexiko, weil es in den USA nicht willkommen ist. Wie erleben die Teamspieler solche Situationen? Wie weit steht tatsächlich der Sport im Mittelpunkt? Spielt die FIFA foul? Gewinnt der Kommerz gegen den Fußball? Gewinnen am Ende die Deutschen und was bedeutet es für uns, endlich wieder dabei zu sein?

Darüber diskutieren bei Wolfgang Geier in der letzten Ausgabe des Politiktalks „zur SACHE“ vor der Sommerpause am Mittwoch, 3. Juni, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON: Michaela Schmidt (Sportstaatssekretärin, SPÖ), Helge Payer (Ex-Teamtorhüter), Irene Fuhrmann (Ex-Teamchefin der österreichischen Frauen-Nationalmannschaft), Peter Filzmaier (Politikwissenschafter und Fußballfan) und Gerald Gossmann (Journalist und Fußballexperte).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.