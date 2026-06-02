Bauernbund gratuliert Josef Moosbrugger zur Wiederwahl als LKÖ-Präsident

Wien (OTS) -

Josef Moosbrugger wurde bei der konstituierenden Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Österreich einstimmig als Präsident der LKÖ wiedergewählt. Ebenfalls bestätigt wurde das LKÖ-Präsidium mit Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger, LK Niederösterreich-Präsident Johannes Schmuckenschlager und LK Wien-Präsident Norbert Walter. Landwirtschaftsminister Mag. Norbert Totschnig, MSc, Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser und Bauernbund-Direktorin Mag. Corinna Weisl gratulieren Moosbrugger herzlich zur Wiederwahl.

„Josef Moosbrugger ist die richtige Persönlichkeit für diese verantwortungsvolle Aufgabe. Er ist Praktiker, kennt die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern aus eigener Erfahrung und vertritt diese mit Durchsetzungskraft, Hausverstand und Handschlagqualität. Er steht für klare Positionen, fachliche Stärke und lösungsorientierte Zusammenarbeit im Sinne unserer bäuerlichen Familienbetriebe. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es an der Spitze der bäuerlichen Interessenvertretung jemanden, dessen Stimme gehört wird. Josef Moosbrugger hat dieses Format“, betont Strasser.

„Das starke Vertrauen ist Ausdruck seines engagierten Einsatzes für die Anliegen unserer Bäuerinnen und Bauern. Josef Moosbrugger spricht Herausforderungen klar und wenn notwendig auch kantig an. Er ist ein konsequenter Verhandlungspartner, mit dem uns eine konstruktive und lösungsorientierte Zusammenarbeit verbindet. Die gemeinsamen Erfolge für die Land- und Forstwirtschaft, den Ressourcenschutz und den ländlichen Raum zeigen, wie wichtig dieser gemeinsame Weg ist. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit für eine starke und zukunftsfitte Land- und Forstwirtschaft in Österreich“, erklärt Totschnig.

Starkes Vertrauen aus Vorarlberg und Österreich

Bereits die Landwirtschaftskammerwahl in Vorarlberg im März hat gezeigt, wie stark das Vertrauen der bäuerlichen Betriebe in Josef Moosbrugger und den Vorarlberger Bauernbund ist. Mit 77,28 Prozent wurde der Bauernbund in Vorarlberg erneut mit deutlichem Abstand stärkste Kraft. Dieses Ergebnis war ein klarer Auftrag für eine konsequente, zuverlässige und praxistaugliche Interessenvertretung.

„Das starke Ergebnis in Vorarlberg und die heutige Wiederwahl an der Spitze der Landwirtschaftskammer Österreich bestätigen den breiten Rückhalt für Josef Moosbrugger. Er hört zu, ist nahe an den Betrieben und bringt die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern mit klarer Stimme auf den Punkt. Diese Verbindung aus Praxisnähe und Durchsetzungsstärke ist genau das, was unsere Landwirtschaft jetzt braucht“, so Weisl.

Praktiker mit klarer Stimme

Josef Moosbrugger führt in Dornbirn einen Milchvieh-, Ackerbau- und Forstbetrieb und steht seit 2018 an der Spitze der Landwirtschaftskammer Österreich. Als langjähriger LK-Präsident in Vorarlberg, Bauernbund-Vizepräsident und Präsident der LKÖ verbindet er regionale Verankerung mit bundesweiter Verantwortung.

„Josef Moosbrugger kennt die tägliche Arbeit auf den Höfen, die steigenden Anforderungen, die Kostensituation, den Druck am Markt und die Sorgen vieler bäuerlicher Familienbetriebe. Gleichzeitig ist er ein Verhandler, der sachlich bleibt, aber in der Sache klar ist. Auf sein Wort kann man sich verlassen. Wir freuen uns auf die weitere enge Zusammenarbeit“, so Strasser abschließend.