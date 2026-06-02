ASFINAG: Feiertag bringt Urlauber-Schichtwechsel auf den österreichischen Reiserouten

Wien (OTS) -

Mit dem Fronleichnams-Wochenende steht das letzte verlängerte Wochenende vor den Sommerferien bevor. Ab Mittwochnachmittag ist aus den Ballungsräumen insbesondere in Richtung Süden mit starkem Reiseverkehr zu rechnen. Die ASFINAG erwartet die dichtesten Reisewellen ab Donnerstag und über das gesamte Wochenende verteilt – vor allem auch mit Rückreiseverkehr in Richtung Norden.

Die Schwerpunkte des Reiseverkehrs liegen auf der Südachse (A2 Süd-, A9 Pyhrn-, A11 Karawankenautobahn), auf der A10 Tauernautobahn sowie auf der A12 Inntal- und A13 Brennerautobahn. Ebenso ist auf der A8 Innkreis-, A25 Welser-, A1 West- und A4 Ostautobahn mit deutlich mehr Verkehr zu rechnen. In Richtung Süden starten die Verkehrskolonnen bereits ab Mittwochnachmittag aus den Ballungsräumen, unter Umständen ist dabei bis Freitagvormittag mit dichtem Verkehr zu rechnen. Die Rückreisewelle macht sich voraussichtlich ab Donnerstag in Richtung Norden bemerkbar.

Hotspots an diesem verlängerten Wochenende dürften die Bereiche vor der Luegbrücke (A13), vor den Baustellenbereichen der A9 (Windischgarsten und Kammern) sowie bei der Ausreise aus Österreich am Grenzübergang Spielfeld aufgrund einer Baustelle auf slowenischer Seite sein.

Die ASFINAG empfiehlt vor Fahrtantritt einen Check der Reiseroute mit der kostenlosen ASFINAG-APP.

Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust finden Sie unter http://asfinag.at/reisezeiten

Empfehlungen der ASFINAG

Fahrten zeitlich planen: Möglichst außerhalb der bekannten Stoßzeiten am Donnerstag und Sonntag reisen.

Genügend Zeit einplanen, vorausschauend fahren und Sicherheitsabstände einhalten.

Vor Fahrtantritt und unterwegs Verkehrs- und Baustelleninfos prüfen (ASFINAG App, streckeninfo.asfinag.at, Verkehrsmeldungen).

Tank- und Ladepausen frühzeitig planen; ausreichend Pausen zur Steigerung der Verkehrssicherheit einlegen.

Linkin Park Konzert im Ernst-Happel-Stadion am 9. Juni

Am Dienstag, dem 9. Juni findet am Abend um 18 Uhr ein Konzert von Linkin Park im Wiener Ernst-Happel-Stadion statt. Bei der An- und Abreise vor und nach dem Konzert ist im Bereich der Anschlussstelle Handelskai mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Verzögerungen zu rechnen.