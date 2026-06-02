Wien als globaler Treffpunkt der Robotik

Wien (OTS) -

Humanoide Roboter, internationale Forschungsteams, tausende wissenschaftliche Poster und hunderte Industry-Aussteller: Mit der IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2026) ist derzeit eine der weltweit wichtigsten Robotik-Konferenzen im Vienna Congress & Convention Center – VIECON Messe Wien, ein Unternehmen der Wien Holding – zu Gast. Mehr als 8.000 Expert*innen aus Forschung, Industrie und Technologie machen Wien zum internationalen Treffpunkt für Robotik, Künstliche Intelligenz und Automation.



Die ICRA gilt als Flagship Conference der IEEE Robotics and Automation Society und zählt zu den international bedeutendsten Veranstaltungen ihres Fachbereichs. Im VIECON laufen dafür Workshops, wissenschaftliche Sessions, Industry Exhibitions, Robotik-Competitions und Networking-Formate parallel über mehrere Hallen hinweg. Die Posterfläche präsentiert rund 2.000 wissenschaftliche Poster, während die internationale Industrieausstellung, Competition Areas sowie die große Roboterparade am 4. Juni eine eigene Halle gänzlich bespielen.



Robotik als Schlüsseltechnologie für Europas Wettbewerbsfähigkeit

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen nicht nur technologische Entwicklungen, sondern auch die Frage, welche Rolle Robotik und Automatisierung künftig für Wirtschaft und Gesellschaft spielen werden.



„Die Firmen, die gut automatisieren und innovativ sind, werden langfristig bestehen“, sagt Prof. Markus Vincze von der TU Wien und Congress Chair der ICRA 2026. „Gerade für Europa wird es immer wichtiger, Produktion, Know-how und technologische Entwicklung im eigenen Wirtschaftsraum zu halten.“



Während klassische Industrieroboter häufig klar definierte Aufgaben übernehmen, steckt in modernen Robotiksystemen längst Künstliche Intelligenz. Sie kommt unter anderem bei Bildverarbeitung, Navigation und Planung zum Einsatz. Gleichzeitig bleibe Sicherheit eine der größten Herausforderungen. „Gerade wenn Roboter mit Menschen zusammenarbeiten, braucht es zusätzliche Sicherheitsmechanismen“, so Vincze. „Mit KI allein kann man heute noch nicht garantieren, dass ein System immer innerhalb sicherer Grenzen agiert“.



Auch Anwendungen außerhalb der Industrie gewinnen vermehrt an Bedeutung. Von autonomen Assistenzsystemen bis hin zu zukünftigen Haushaltsrobotern beschäftigen sich Forschung und Industrie zunehmend mit Technologien, die Menschen im Alltag unterstützen können. „Ich bin überzeugt, dass wir in den kommenden zehn bis fünfzehn Jahren deutlich mehr Robotik im Alltag sehen werden“, sagt Vincze. „Nicht als Science-Fiction, sondern als praktische Unterstützung im täglichen Leben.“



Innovation entsteht durch persönliche Begegnung

Neben Forschung und Industrie steht bei der ICRA vor allem der internationale Austausch im Mittelpunkt. Für Vincze entstehen viele Innovationen erst durch persönliche Begegnungen auf Konferenzen.

„Bei meiner ersten ICRA habe ich Menschen kennengelernt, mit denen wir Jahre später ein großes europäisches Forschungsprojekt umgesetzt haben“, erzählt der Experte. „Genau diese direkten Begegnungen und Diskussionen führen oft zu Ideen und Kooperationen, die man vorher gar nicht planen kann.“



Das Konferenzprogramm umfasst 31 parallele Workshops und Tutorials, hochkarätig besetzte Keynotes und Plenarsitzungen sowie zahlreiche Networking- und Community-Formate. Internationale Forschende, Industriepartner*innen und Nachwuchstalente kommen dabei in Wien zusammen, um Ideen auszutauschen, Kooperationen anzustoßen und gemeinsam an zukünftigen Entwicklungen zu arbeiten.



„Die ICRA ist eine der wichtigsten Konferenzen im Bereich Robotik weltweit. Das Besondere ist nicht nur die wissenschaftliche Qualität, sondern vor allem die Möglichkeit, internationale Expertinnen und Experten aus Forschung und Industrie persönlich zusammenzubringen“, erläutert Vincze.



VIECON als Plattform für internationale Robotik-Community