- 02.06.2026, 10:13:32
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Wien als globaler Treffpunkt der Robotik
VIECON Messe Wien wird bei der IEEE ICRA 2026 zur internationalen Plattform für Wissenstransfer, technologische Innovation und globale Vernetzung.
Humanoide Roboter, internationale Forschungsteams, tausende wissenschaftliche Poster und hunderte Industry-Aussteller: Mit der IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2026) ist derzeit eine der weltweit wichtigsten Robotik-Konferenzen im Vienna Congress & Convention Center – VIECON Messe Wien, ein Unternehmen der Wien Holding – zu Gast. Mehr als 8.000 Expert*innen aus Forschung, Industrie und Technologie machen Wien zum internationalen Treffpunkt für Robotik, Künstliche Intelligenz und Automation.
Die ICRA gilt als Flagship Conference der IEEE Robotics and Automation Society und zählt zu den international bedeutendsten Veranstaltungen ihres Fachbereichs. Im VIECON laufen dafür Workshops, wissenschaftliche Sessions, Industry Exhibitions, Robotik-Competitions und Networking-Formate parallel über mehrere Hallen hinweg. Die Posterfläche präsentiert rund 2.000 wissenschaftliche Poster, während die internationale Industrieausstellung, Competition Areas sowie die große Roboterparade am 4. Juni eine eigene Halle gänzlich bespielen.
Robotik als Schlüsseltechnologie für Europas Wettbewerbsfähigkeit
Im Mittelpunkt der Konferenz stehen nicht nur technologische Entwicklungen, sondern auch die Frage, welche Rolle Robotik und Automatisierung künftig für Wirtschaft und Gesellschaft spielen werden.
„Die Firmen, die gut automatisieren und innovativ sind, werden langfristig bestehen“, sagt Prof. Markus Vincze von der TU Wien und Congress Chair der ICRA 2026. „Gerade für Europa wird es immer wichtiger, Produktion, Know-how und technologische Entwicklung im eigenen Wirtschaftsraum zu halten.“
Während klassische Industrieroboter häufig klar definierte Aufgaben übernehmen, steckt in modernen Robotiksystemen längst Künstliche Intelligenz. Sie kommt unter anderem bei Bildverarbeitung, Navigation und Planung zum Einsatz. Gleichzeitig bleibe Sicherheit eine der größten Herausforderungen. „Gerade wenn Roboter mit Menschen zusammenarbeiten, braucht es zusätzliche Sicherheitsmechanismen“, so Vincze. „Mit KI allein kann man heute noch nicht garantieren, dass ein System immer innerhalb sicherer Grenzen agiert“.
Auch Anwendungen außerhalb der Industrie gewinnen vermehrt an Bedeutung. Von autonomen Assistenzsystemen bis hin zu zukünftigen Haushaltsrobotern beschäftigen sich Forschung und Industrie zunehmend mit Technologien, die Menschen im Alltag unterstützen können. „Ich bin überzeugt, dass wir in den kommenden zehn bis fünfzehn Jahren deutlich mehr Robotik im Alltag sehen werden“, sagt Vincze. „Nicht als Science-Fiction, sondern als praktische Unterstützung im täglichen Leben.“
Innovation entsteht durch persönliche Begegnung
Neben Forschung und Industrie steht bei der ICRA vor allem der internationale Austausch im Mittelpunkt. Für Vincze entstehen viele Innovationen erst durch persönliche Begegnungen auf Konferenzen.
„Bei meiner ersten ICRA habe ich Menschen kennengelernt, mit denen wir Jahre später ein großes europäisches Forschungsprojekt umgesetzt haben“, erzählt der Experte. „Genau diese direkten Begegnungen und Diskussionen führen oft zu Ideen und Kooperationen, die man vorher gar nicht planen kann.“
Das Konferenzprogramm umfasst 31 parallele Workshops und Tutorials, hochkarätig besetzte Keynotes und Plenarsitzungen sowie zahlreiche Networking- und Community-Formate. Internationale Forschende, Industriepartner*innen und Nachwuchstalente kommen dabei in Wien zusammen, um Ideen auszutauschen, Kooperationen anzustoßen und gemeinsam an zukünftigen Entwicklungen zu arbeiten.
„Die ICRA ist eine der wichtigsten Konferenzen im Bereich Robotik weltweit. Das Besondere ist nicht nur die wissenschaftliche Qualität, sondern vor allem die Möglichkeit, internationale Expertinnen und Experten aus Forschung und Industrie persönlich zusammenzubringen“, erläutert Vincze.
VIECON als Plattform für internationale Robotik-Community
Für die Bewerbung Wiens als Austragungsort der ICRA 2026 initiierte die AIM Group gemeinsam mit dem Vienna Convention Bureau und VIECON Messe Wien ein internationales Bid Consortium. Die enge Zusammenarbeit zwischen Veranstalter, Destination und Venue sei ein wesentlicher Faktor für den erfolgreichen Zuschlag gewesen, betont Lisa Stern von der AIM Group: „VIECON hat uns vor allem durch seine Kombination aus moderner Infrastruktur, zentraler Lage und hoher Professionalität überzeugt. Besonders entscheidend war für uns die Möglichkeit, unterschiedlichste Veranstaltungsformate parallel und flexibel umsetzen zu können.“
Die ICRA nutzt dabei nahezu die gesamte Bandbreite von VIECON Messe Wien: Parallel laufende Sessions, Competition Areas, internationale Ausstellungen, großflächige Posterbereiche und offene Networking-Zonen schaffen eine Veranstaltungsstruktur, die wissenschaftlichen Austausch, Industriepräsenz und persönliche Begegnung gleichzeitig ermöglicht. „ICRA steht für internationale Spitzenforschung und Zukunftstechnologien. VIECON schafft die Plattform, auf der diese Innovationen sichtbar, erlebbar und vernetzbar werden“, so Stern.
Neben Forschung und Industrie setzt die ICRA 2026 bewusst auch Schwerpunkte in den Bereichen Diversität, Inklusion und Community Building. Am 4. Juni bringt der Community Building Day internationale Initiativen wie Women in Engineering, Queer in Robotics oder Black in Robotics zusammen und unterstreicht den Anspruch der Konferenz, Robotik als offene und globale Zukunftstechnologie zu gestalten.
Für wenige Tage ist VIECON Messe Wien damit die internationale Plattform für eine Technologie, die Wirtschaft, Forschung und Alltag in den kommenden Jahren maßgeblich prägen wird.
Über VIECON
Das Vienna Congress & Convention Center – VIECON Messe Wien – ist Österreichs größte Veranstaltungslocation und seit 2025 Teil der Wien Holding. Mit insgesamt 73.000 m² bietet VIECON flexible Räume, eine moderne technische Infrastruktur und ein nachhaltiges Gesamtkonzept mitten in Wien. Ob Messe, Kongress oder Produktinszenierung: Hospitality steht im Mittelpunkt und macht die Venue zur idealen Wahl für nationale und internationale Veranstalter. VIECON schafft Erlebnisse, die bleiben – ganz im Sinne des Unternehmensmottos: „create unique memories“. Weitere Informationen auf vieconcenter.at
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