Wahlkampf im Wohnzimmer: Indie-Brettspiel „Das politische Talent“ bricht die 2.000er-Marke

Wien (OTS) -

Der österreichische Spiele-Autor Lukas Bloemberg erobert mit seinem Politik-Brettspiel die Wohnzimmer. „Das politische Talent“ zeigt, dass Politik spannend und unterhaltsam sein kann. Nun bricht das selbstverlegte Brettspiel die Marke von 2.000 verkauften Exemplaren.

Spielerisch für Politik begeistern

In „Das politische Talent“ schlüpfen die Spielerinnen und Spieler in die Rollen fiktiver Parteien. Das Ziel: Einzug ins Parlament, Regierungsbildung und die Umsetzung eigener Wahlversprechen. Der Kern des Spiels liegt im Verhandeln: Nur wer geschickt Koalitionen schmiedet, kommt an die Macht.

Für die humorvolle Note sorgen spielbare Charaktere mit bekannten Namensvettern wie Andi Blabla, Sascha Van der Wuff oder Pferdbert Kicker. Zudem können Skandale der Konkurrenz aufgedeckt werden und die streitbare Opposition versucht, die Pläne der Regierung zu durchkreuzen.

Das Ergebnis ist ein packender Spieleabend, der die Spielerinnen und Spieler für Politik begeistert.

Vom Herzensprojekt zum Verkaufsschlager

"Das politische Talent" ist das Erstlingswerk des österreichischen Spiele-Autors Lukas Bloemberg (geb. Huemer). Er hat das Spiel nicht nur konzipiert, sondern im Eigenverlag vom ersten Entwurf, über Prototypen bis zum fertigen Produkt in Eigenregie realisiert. Aufgrund eines überschaubaren Marketingbudgets setzt er vor allem auf Social Media – mit Erfolg.

Nach dem Start der Österreich-Version im September 2024 erschien aufgrund großer Nachfrage im August 2025 die Deutschland-Ausgabe. Dass jetzt im Juni 2026 – nach nicht einmal zwei Jahren – bereits 2.000 Spiele verkauft wurden, ist für ein komplett selbst verlegtes Indie-Spiel ein beachtlicher Erfolg. " Eigenverlag bedeutet viel Arbeit und großes finanzielles Risiko. Deshalb ist es umso schöner, wenn das Spiel so gut ankommt ", freut sich Bloemberg.

Große Nachfrage aus dem Bildungsbereich

Besonders im Bildungsbereich ist das Interesse groß. Neben den Privatkunden sind Schulen die größten Abnehmer, die das Spiel oft gleich in Klassenstärke bestellen. " Statt trockenem Auswendiglernen erleben die Schülerinnen und Schüler hautnah, wie das politische System funktioniert ", ist Bloemberg überzeugt.

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