teamneunzehn und DECUS starten Vermietung von 233 Wohnungen im VILLAGE IM DRITTEN

Wien (OTS) -

Die ARE Austrian Real Estate hat teamneunzehn gemeinsam mit DECUS mit der Vermietung der Mietwohnungen auf den Baufeldern 1 und 3 im neuen Stadtquartier VILLAGE IM DRITTEN beauftragt. Insgesamt gelangen 233 hochwertige Mietwohnungen in innovativer Holz-Hybrid-Bauweise in den Vertrieb. Die Fertigstellung ist für Herbst 2026 vorgesehen, der Mietbeginn erfolgt auf beiden Baufeldern mit 1. Oktober 2026.

Mit dem VILLAGE IM DRITTEN entsteht im 3. Wiener Gemeindebezirk eines der zukunftsweisendsten Stadtentwicklungsprojekte Wiens. Rund 2.000 Wohnungen, moderne Büro- und Gewerbeflächen, Nahversorgung, Bildungseinrichtungen sowie großzügige Grün- und Freiflächen bilden ein urbanes Quartier mit hoher Lebensqualität.

Die nun in Vermietung gehenden Wohngebäude auf den Baufeldern 1 und 3 überzeugen durch ihre moderne Architektur, durchdachte Grundrisse sowie die Bauweise mit heimischem Holz. Neben privaten Freiflächen bieten die Projekte Gemeinschaftsräume, Fahrradabstellflächen, attraktive Innenhöfe mit Spiel- und Aufenthaltsbereichen sowie eine effiziente Gebäudetechnik. Die Wohnhäuser sind bereits klimaaktiv Gold vorzertifiziert.

Auf Baufeld 1 entstehen nach den Plänen von Hohensinn Architektur 95 freifinanzierte Mietwohnungen sowie ein Kindergarten und Gewerbeflächen im Erdgeschoss. Das von trans_city geplante Baufeld 3 umfasst 138 Mietwohnungen mit zwei bis vier Zimmern, wobei ein Teil der Wohnungen preiswert vermietet wird.

„Mit VILLAGE IM DRITTEN kommt ein außergewöhnliches Wohnprojekt in die Vermietung, das nachhaltige Bauweise, hohe Wohnqualität und eine starke Quartiersentwicklung vereint. Wir freuen uns sehr den Vertrieb dieses zukunftsweisenden Projekts mit unserem eingespielten Team begleiten zu dürfen“, sagt Kevin Dzieza, MSc., Geschäftsführer von teamneunzehn.

„Der Vermarktungsstart markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein für ein Quartier, das in vielerlei Hinsicht neue Maßstäbe setzt. Besonders hervorzuheben ist die Vielfalt der angebotenen Wohnungen, kombiniert mit einem durchdachten Freiraum- und Begrünungskonzept. Es freut uns besonders, dieses hochwertige Bauvorhaben umsetzen zu dürfen“, ergänzt Matthias Lippert-Primus, MSc., Geschäftsführer von DECUS Immobilien.

Der Vermietungsstart erfolgt ab sofort. Interessierte erhalten weitere Informationen in Kürze über die Vermarktungskanäle von teamneunzehn und DECUS.