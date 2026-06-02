  • 02.06.2026, 09:55:32
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  • OTS0061

Familienorganisationen fordern Einrichtung eines Familienbeirats im ORF

Wien/St.Pölten (OTS) - 

Anlässlich der Sitzung des ORF-Publikumsrats am 3. Juni 2026, bei der unter Tagesordnungspunkt 5 ausdrücklich die „angemessene Berücksichtigung der Anliegen der Familien und der Kinder“ behandelt wird, sprechen sich führende österreichische Familienorganisationen gemeinsam für die Einrichtung eines ständigen Familienbeirats im ORF aus. Die unterzeichnenden Organisationen sehen darin einen wichtigen Schritt, um dem öffentlich-rechtlichen Auftrag des ORF in Bezug auf Familien, Kinder und Generationengerechtigkeit stärker und dauerhaft Rechnung zu tragen.

Mit dem Umwelt- und Nachhaltigkeitsbeirat sowie dem Gesundheitsbeirat hat der ORF bereits gezeigt, dass er bei gesellschaftlich zentralen Zukunftsfragen auf strukturierte Expertise und institutionellen Dialog setzt. Familien, Kinder und Generationengerechtigkeit verdienen denselben Stellenwert. Die Familienorganisationen halten fest, dass die zunehmenden gesellschaftlichen, pädagogischen und digitalen Herausforderungen eine vertiefte und spezialisierte Beratung im Bereich Familie und Kinderschutz erforderlich machen. Ein Familienbeirat könnte den ORF insbesondere dabei unterstützen, familienrelevante Inhalte und Formate qualitätsvoll weiterzuentwickeln.

„Familien, Kinder und Generationengerechtigkeit sind zentrale Zukunftsthemen unserer Gesellschaft und sollten daher im ORF – analog zu bestehenden Fachbeiräten etwa für Umwelt oder Gesundheit – durch einen eigenen Familienbeirat dauerhaft, strukturiert und mit fachlicher Expertise verankert werden“, erklären die unterzeichnenden Familienorganisationen gemeinsam.

Daher regen die Familienorganisationen an, die Einrichtung eines Familienbeirats zeitnah zu prüfen und gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Familienverbände auszugestalten.

Für die unterzeichnenden Organisationen:

Johanna Jachs
Präsidentin Österreichischer Familienbund

Jürgen Czernohorsky
Bundesvorsitzender Kinderfreunde Österreich

Peter Mender
Präsident Katholischer Familienverband Österreichs

Evelyn Martin
Vorsitzende Österreichische Plattform für Alleinerziehende

Barbara Schlachter
Obfrau FAmOs Regenbogenfamilien

Rückfragen & Kontakt

Familienbund Österreich
Marietheres Van Veen
Telefon: +43 6643824285
E-Mail: [email protected]

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