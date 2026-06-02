Juni im Museum Gugging: Geburtstagsparty und kreative Schnittstellen zur Wissenschaft

St. Pölten (OTS) -

Das Museum Gugging lädt im Juni mit einem abwechslungsreichen Programm aus Führungen, Workshops und Sonderveranstaltungen zum Entdecken und Mitmachen ein. Höhepunkt des Monats ist die „Geburtstagsparty“ am 20. Juni, bei der das Museum Gugging seine Eröffnung im Juni 2006 und damit sein 20-jähriges Bestehen gebührend feiert. Im Rahmen eines Open Day erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm mit Führungen, einer Lesung, Workshops und Musik. Zudem wird der Ausstellungsraum „guggkasten.!“ neu eröffnet und zeigt die Schau „Atelier Gugging: das atelier-ICH“ mit Arbeiten der Atelier-Gugging-Künstlerinnen und -Künstler Matthias Brenner, Lia Lydia Silvia, Oliver Kramer und Christian Lehner. Außerdem eröffnet das Film-Screening der ORF-Dokumentation „Das System Gugging“ mit anschließendem Gespräch mit Regisseur Thomas Fürhapter und Nina Ansperger neue Blickwinkel auf das künstlerische Umfeld Gugging.

Am Dienstag, 16. Juni, jeweils von 13 bis 15 Uhr, und am Donnerstag, dem 18. Juni, von 9.30 bis 11.30 Uhr, richtet sich das interdisziplinäre Programm „Kreativität in Wissenschaft und Kunst“ an Schulklassen der Schulstufen 9 bis 13. In Zusammenarbeit mit dem VISTA Science Experience Center erkunden die Teilnehmenden auf zwei interaktiven Touren die Rolle kreativen Denkens in Kunst und Wissenschaft. Dabei wird gezeigt, wie wissenschaftliche Themen künstlerisch interpretiert werden und wie sich Arbeitsprozesse in beiden Bereichen ähneln, unterscheiden und ergänzen. Treffpunkt ist das VISTA Science Experience Center. Das Angebot ist kostenlos, Anmeldungen für Herbst 2026 sind bereits möglich.

Am Sonntag, 7. Juni, findet von 14 bis 15 Uhr die Fokusführung „Blicke hinter die Kulissen unserer Jubiläumsausstellung“ statt. Am ersten Sonntag jedes Monats widmet sich dieses Format einem Kunstwerk, einer Künstlerin, einem Künstler oder einem Thema der Kunst aus Gugging. Ebenfalls am Sonntag, dem 7. Juni, findet von 15.30 bis 17 Uhr die offene Kreativwerkstatt „Die Kunst des Porträts“ statt. Mit geometrischen Formen aus buntem Kartonpapier entstehen dabei abstrakte Selbstporträts, die individuelle Merkmale kreativ sichtbar machen.

Am Sonntag, 14. Juni, ist das Museum Gugging beim ISTA Open Campus von 12 bis 17 Uhr vertreten. Bei freiem Eintritt haben Besucherinnen und Besucher an diesem Tag die Möglichkeit, das Museum kennenzulernen. Führungen finden um 14 und 16 Uhr statt, zusätzlich lädt eine Kreativstation am ISTA-Gelände zum Mitmachen ein.

An den Sonntagen 14., 21. und 28. Juni, jeweils von 14 bis 15 Uhr, laden die Führungen zum Thema „Jubiläum: 20 Jahre Museum Gugging erleben!“ dazu ein, ausgewählte Werke von 20 Gugginger Künstlerinnen und Künstlern kennenzulernen. Jede Arbeit erzählt eine eigene Geschichte und zeigt die Vielfalt sowie die Entwicklung der Gugginger Kunst.

Auch im Juni setzt sich die Werkstattrunde Gugging am Dienstag, 16. Juni, fort. Unter Anleitung der Kunstvermittlerin und Künstlerin Christiane Molan lernen Teilnehmende Maltechniken sowie den Umgang mit Zeichnung und Collage kennen. Die Einheit kostet 25 Euro, Material ist vorhanden, eigenes Material kann mitgebracht werden.

Nähere Informationen bei Amadea Horvath, Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation, Mobiltelefon +43 664 604 99-943, E-Mail [email protected], [email protected], www.museumgugging.at