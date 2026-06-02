REMINDER: Einladung zur PK der Wiener Pflege- und Patient*innenanwaltschaft

Wien (OTS) -

Der Wiener Pflege- und Patient*innenanwalt, Dr. Gerhard Jelinek, gibt einen aktuellen Überblick über die drängendsten Probleme und Herausforderungen im Wiener Pflege- und Gesundheitssystem aus Sicht der Patientinnen und Patienten.

Die WPPA lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zur Pressekonferenz ein und bittet um Anmeldung unter: [email protected]

Ihr Gesprächspartner ist:

- Dr. Gerhard Jelinek, Wiener Pflege- und Patient*innenanwalt



Datum: Mittwoch, 3.6.2026, 10 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

(Schluss)