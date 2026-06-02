FPÖ – Guggenbichler: „Wo ist die Million hin, die Wiener Unternehmern zusteht?

Wien (OTS) -

Mit scharfer Kritik reagiert FPÖ-Wien Wirtschaftssprecher LAbg. Udo Guggenbichler auf die jüngsten Berichte über die Vorgänge in der Wirtschaftskammer Wien. So soll der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) durch umstrittene Mandatszurechnungen um rund eine Million Euro an Fraktionsförderung gebracht worden sein. „Mir wie auch zahlreichen Wiener Unternehmern stellt sich vor allem eine Frage: Wo ist diese Million hingekommen? Wer profitiert von diesen fragwürdigen Konstruktionen und wer trägt letztlich die Verantwortung dafür?“

Besonders bedenklich ist, dass die absolute Mehrheit des Wirtschaftsbundes erst durch Mandatszurechnungen zustande gekommen ist. So werden einige Mandatare, die an und für sich dem SWV zuzuordnen wären, nun als Wirtschaftbündler geführt. Denn laut Ruck gäbe es ja keine gemeinsame Liste. „Die Wirtschaftskammer darf kein ÖVP-Selbstbedienungsladen sein. Wenn Fördergelder und Mandate durch undurchsichtige Konstruktionen verschoben werden, dann leidet das Vertrauen der Unternehmer in ihre eigene Interessenvertretung massiv“, so Guggenbichler. Er verlangt daher eine lückenlose Offenlegung aller finanziellen Auswirkungen dieser Mandatsverschiebungen sowie eine umfassende Reform des Kammerwahlrechts.