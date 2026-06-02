LexisNexis Österreich expandiert und kündigt AI Workflows für Polen und die Schweiz an

Wien (OTS) -

LexisNexis Austria & Central and Eastern Europe (CEE) kündigt heute die bevorstehende Einführung AI-gestützter Workflows mit LexisNexis Protégé™ Poland und LexisNexis Protégé™ Switzerland an. In Österreich wird die Workflow-Funktionalität in Lexis+® mit Protégé™ integriert. Der Launch markiert einen weiteren Schritt in der Unternehmensstrategie, die globale Innovationskraft von LexisNexis durch private, sichere und fundierte AI-Lösungen für Jurist:innen nach CEE zu bringen.

In Österreich hat sich LexisNexis Österreich & CEE als einer der führenden Anbieter juristischer Informationen sowie als vertrauenswürdiger Innovationspartner für Rechtsanwaltskanzleien, Rechtsabteilungen und Jurist:innen etabliert. Das Unternehmen profitiert von der globalen Stärke von LexisNexis Legal & Professional, das Kund:innen in mehr als 150 Ländern betreut und weltweit 11.900 Mitarbeitende beschäftigt. Dazu zählen mehr als 4.000 Technologieexpert:innen, Data Scientists und Fachexpert:innen, die Lösungen im Einklang mit den RELX Responsible AI Principles entwickeln, testen und validieren. Für Kund:innen in Österreich, Polen, der Schweiz und der gesamten CEE-Region bedeutet dies Zugang zu AI-Lösungen, die auf globalen Ressourcen, modernster Technologie und fundierten juristischen Inhalten basieren.

Die Workflows von LexisNexis Protégé wurden entwickelt, um professionelle Anwender:innen dabei zu unterstützen, komplexe Aufgaben effizienter und konsistenter zu bearbeiten. Dazu werden Arbeitsprozesse in strukturierte, wiederholbare und AI-gestützte Prozessschritte überführt. In einem privaten und sicheren LexisNexis-Arbeitsbereich, der speziell für Jurist:innen entwickelt wurde, können Kund:innen mehrstufige Workflows einsetzen, um Aufgaben wie Entwurfserstellung, Zusammenfassung, Prüfung, Vergleich und Prozessautomatisierung zu unterstützen.

Mit dem Launch in drei Märkten demonstriert LexisNexis Österreich & CEE die Fähigkeit, fortschrittliche Innovationen auf regionaler Ebene bereitzustellen und das Angebot zugleich an Reifegrad, Anforderungen und Inhaltsverfügbarkeit der jeweiligen lokalen Märkte anzupassen.

In Polen und der Schweiz wird LexisNexis Protégé™ mit AI Workflows eingeführt, die eine breite Palette professioneller Anwendungsfälle unterstützen. Künftig werden diese Workflows auch mit lokalen juristischen Inhalten integriert.

In Österreich wird Lexis+® mit Protégé™ um AI Workflows erweitert, die mit juristischen Inhalten von LexisNexis integriert sind. Nutzer:innen profitieren dadurch von Workflow-Automatisierung, die durch fundierte, österreichische Fachliteratur von LexisNexis angereichert wird.

Susanne Mortimore, CEO LexisNexis Österreich & CEE, sagt: „LexisNexis Österreich & CEE setzt sich dafür ein, die globale Innovationskraft von LexisNexis für Jurist:innen in Österreich und der gesamten CEE-Region zugänglich zu machen. Gemeinsam unterstreichen diese Launches unseren Anspruch, langfristiger Innovationspartner für alle Jurist:innen zu sein.“

LexisNexis Österreich & CEE ist ein führender Anbieter intelligenter Rechtsinformation. Als Pionier bei neuen Technologien kombiniert LexisNexis hochwertige Information aus Recht & Wirtschaft mit zukunftsweisenden digitalen Lösungen, um seinen Kunden in Österreich sowie in Zentral- und Osteuropa mit schnelleren und relevanteren Antworten, zu besseren Entscheidungen und damit zu Vorsprung in Ihrem beruflichen Alltag zu verhelfen.

LexisNexis® Legal & Professional bietet AI-gestützte juristische, regulatorische und wirtschaftliche Informationen, Analysen und Workflows, die Kund:innen dabei unterstützen, ihre Produktivität zu steigern, fundiertere Entscheidungen zu treffen, bessere Ergebnisse zu erzielen und die Rechtsstaatlichkeit weltweit zu fördern. Als digitaler Pionier brachte LexisNexis® Legal & Professional mit seinen Lexis®- und Nexis®-Diensten juristische und wirtschaftliche Informationen online. Das Unternehmen betreut Kund:innen in mehr als 150 Ländern, beschäftigt weltweit 11.900 Mitarbeitende und ist Teil von RELX, einem globalen Anbieter informationsbasierter Analyse- und Entscheidungstools für professionelle Anwender:innen und Unternehmen