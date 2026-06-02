AMADEUS International School Vienna und Vienna Grand Gallery feiern erfolgreiche Global Ambassador’s Gala

Wien (OTS) -

Mit der ersten „Global Ambassador’s Gala and Exhibition“ setzten die AMADEUS International School Vienna und die Vienna Grand Gallery am 8. Mai 2026 in Wien ein starkes Zeichen für interkulturellen Austausch, Frieden und globale Verständigung. Der Galaabend in der Vienna Grand Gallery vereinte internationale Diplomatie, Kunst, Musik und Bildung und wurde von mehr als 30 diplomatischen Vertreterinnen und Vertretern sowie Persönlichkeiten aus Kunst, Wirtschaft, Bildung und internationalen Organisationen besucht.

Insgesamt beteiligten sich 19 Botschaften an der Initiative und nominierten internationale Künstlerinnen und Künstler, deren Werke gemeinsam mit einer kuratierten Auswahl von 31 Arbeiten von Schülerinnen und Schülern der AMADEUS International School Vienna präsentiert wurden. Die Ausstellung setzte damit ein sichtbares Zeichen für kulturellen Dialog und die verbindende Kraft der Kunst.

Dr. Wilson Goh, Vorstandsvorsitzender der AMADEUS International School Vienna, erklärte: „Unser besonderer Dank gilt der Familie Brada und der Vienna Grand Gallery für ihre außergewöhnliche Gastfreundschaft sowie den 19 Botschaften, deren Mitwirkung diese kulturelle Vielfalt erst ermöglichte. Diese Gala war mehr als eine Feier von Talenten; sie war ein lebendiger Beweis für die Kraft der Kunst, Grenzen zu überwinden. Indem wir eine Plattform schaffen, auf der diplomatisches Erbe auf die Kreativität unserer Schülerinnen und Schüler trifft, fördern wir den interkulturellen Dialog. Musik und Kunst bleiben die tiefgreifendsten Sprachen, um unsere globale Gemeinschaft zu vereinen.“

Das kulturelle Rahmenprogramm wurde durch das AMADEUS Youth Chamber Orchestra unter der Leitung von Karen Goh, Direktorin der AMADEUS Music and Arts Academy, eröffnet. Mit einem anspruchsvollen musikalischen Repertoire begeisterten die jungen Musikerinnen und Musiker das internationale Publikum. Den Abschluss des Galaabends bildete eine Vorführung rhythmischer Sportgymnastik durch Schülerinnen der Schule, darunter Leyla Brada.

Prof. Wolfgang J. Bandion, Kurator der Vienna Grand Gallery, betonte die gesellschaftliche Bedeutung der Veranstaltung: „Die Verbindung von Diplomatie, Kunst und Bildung schafft Räume des gegenseitigen Verständnisses und der kulturellen Begegnung. Die Global Ambassador’s Gala zeigt eindrucksvoll, welche Rolle Kunst und Kultur für Frieden, internationale Zusammenarbeit und die Förderung junger Generationen einnehmen können.“

Nikolaus Brada, CEO der NIBRA GmbH, und Evelina Brada, Initiatoren der Vienna Grand Gallery, erklärten gemeinsam: „NIBRA steht für Offenheit, kulturellen Austausch und nachhaltige Zusammenarbeit. Die Unterstützung dieser Veranstaltung entspricht unserem klaren Bekenntnis zu den Werten der globalen Verständigung und zu den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, insbesondere zu hochwertiger Bildung, kultureller Teilhabe und friedlichen Gesellschaften. Die Vienna Grand Gallery versteht sich als Plattform, um Menschen, Kulturen und Perspektiven auf internationalem Niveau zusammenzubringen. Ein besonderer Dank gilt Dana Goh für ihre beeindruckende Arbeit für die Ausstellung.“

Die Ausstellung blieb im Anschluss eine Woche lang öffentlich zugänglich und verzeichnete ein starkes Besucherinteresse von Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhabern, Diplomatinnen und Diplomaten sowie zahlreichen Schülergruppen aus Wien und dem internationalen Umfeld.

Mit der erfolgreichen Premiere der „Global Ambassador’s Gala and Exhibition“ etablieren die AMADEUS International School Vienna und die Vienna Grand Gallery eine neue internationale Plattform für kulturellen Austausch, Diplomatie und die Förderung junger Talente in Europa.

Über die Vienna Grand Gallery

Die Vienna Grand Gallery zählt zu den führenden privaten Kunst und Eventlocations Wiens. Die Galerie verbindet internationale Kunst, kulturellen Dialog und gesellschaftliche Begegnung in einem repräsentativen Rahmen und positioniert sich als Plattform für zeitgenössische Kultur, Diplomatie und internationale Kooperationen.

Kontakt

Vienna Grand Gallery

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www.viennagrandgallery.com

AMADEUS International School Vienna

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