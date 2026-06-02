Platz 1 in OÖ, Platz 2 in Wien: SURACE beim Falstaff-Eisvoting ausgezeichnet

Wien/Linz (OTS) -

SURACE verwöhnt Eisliebhaber in sieben Gelaterie in Oberösterreich und Wien mit frischem Gelato nach traditioneller italienischer Eismacherkunst. Die Falstaff-Community hat nun die beliebtesten Eissalons in ganz Österreich gewählt. In Oberösterreich sicherte sich die SURACE Gelateria auf der Linzer Landstraße – nach 2024 – erneut Platz 1 im Ranking der beliebtesten Eissalons 2026. Auch in Wien darf sich SURACE über ein starkes Ergebnis freuen: Mit den Standorten in der Baumgasse im 3. Bezirk und in der Wiedner Hauptstraße im 4. Bezirk erreichten die beiden SURACE Gelaterie gemeinsam Platz 2 im Wiener Voting. „ Wir freuen uns sehr über das Top-Ergebnis beim Falstaff-Eisvoting in Oberösterreich und Wien. Wien ist eine Stadt mit großer Eiskultur und vielen bekannten Eissalons. Umso schöner ist es, dass unsere beiden Wiener Gelaterie in so kurzer Zeit so gut angenommen wurden “, bedankt sich Carmelo Surace über jede Stimme und über das Vertrauen der Gäste. Mehr Informationen finden Sie hier.