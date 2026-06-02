WINEGG startet den Verkauf von MAISON 29: Signature-Revitalisierung in der Leopoldstadt

Wien (OTS) -

Der Immobilienentwickler WINEGG startet den Vertrieb des Revitalisierungsprojekts MAISON 29 in der Ausstellungsstraße 29 im zweiten Wiener Gemeindebezirk. In dem sorgfältig revitalisierten Gründerzeithaus entstehen 25 Eigentumswohnungen mit 2 bis 5 Zimmern und Wohnflächen von rund 53 bis 200 Quadratmetern. Das Projekt vereint klassische Wiener Baukultur mit einer zeitgemäßen architektonischen Ergänzung und interpretiert urbanes Wohnen neu, inspiriert vom französischen „L’art de vivre“ – die Kunst zu leben.

Historische Substanz neu interpretiert

Die gegliederte Fassade mit Rundbogenfenstern und französischen Balkonen verleiht dem Haus seit der Gründerzeit seinen unverwechselbaren Charakter. Proportion, Detailtiefe und vertikale Gliederung verleihen dem Gebäude jene ruhige Eleganz, die für Wiener Zinshäuser charakteristisch ist.

Im Zuge der Revitalisierung werden Stuckelemente und charakteristische Details behutsam erhalten und technisch auf einen zeitgemäßen Standard gehoben. Die 20 Altbauwohnungen in den Regelgeschossen überzeugen durch großzügige Fensterflächen, klassisches Fischgrätparkett und hochwertige Materialien.Private Freiflächen in Form von Balkonen, Terrassen und Eigengärten ergänzen die Einheiten und schaffen individuelle Rückzugsorte mitten in der Stadt.

Käuferinnen und Käufer profitieren von individuellen Grundrissgestaltungsmöglichkeiten und können ihr Zuhause nach eigenen Vorstellungen gestalten.

Dachgeschoss als architektonische Krönung

Über der historischen Struktur entsteht ein neu errichtetes Dachgeschoss mit fünf Wohnungen, das die architektonische Sprache konsequent in die Gegenwart überführt. Klare Linienführung und nahezu durchgängige Glasflächen setzen ein selbstbewusstes architektonisches Statement und bilden den prägnanten Abschluss des Hauses.

Großzügige Verglasungen prägen das Raumgefühl und schaffen außergewöhnliche Lichtverhältnisse. Die Dachterrassen erweitern den Wohnraum und ermöglichen weite Ausblicke über die Stadt.

Fußbodenheizung, Klimatisierung und hochwertige Materialien gewährleisten sowohl im Altbau als auch im Dachgeschoss ein hohes Maß an Wohnkomfort.

„ Mit dem MAISON 29 führen wir die Geschichte des Hauses weiter und verbinden historische Substanz mit gemäßer Wohnqualität “, sagt Christian Winkler, Geschäftsführer der WINEGG Realitäten GmbH.

Lage zwischen Prater und Donaukanal

Mitten in der Leopoldstadt verbindet die Ausstellungsstraße 29 urbane Lebendigkeit mit unmittelbarer Nähe zu großzügigen Grünräumen. Der Wiener Prater mit seinen weitläufigen Wiesen und Alleen ist ebenso fußläufig erreichbar wie das Donauufer. Gleichzeitig bietet die Umgebung eine gewachsene Infrastruktur mit vielfältiger Gastronomie, Nahversorgung und optimaler öffentlicher Anbindung über U1, U2, S-Bahn sowie mehrere Straßenbahn- und Buslinien.

Signature-Revitalisierung trifft Rooftop-Collection

MAISON 29 wird als exklusives „by WINEGG“-Projekt realisiert. Unter dieser Submarke bündelt das Unternehmen seine Signature Collection mit Projekten, die von der Konzeption bis zur Vermarktung vollständig intern umgesetzt werden und einem klar definierten Qualitätsanspruch folgen.

Gleichzeitig ist das Dachgeschoss Teil der WINEGG Rooftop Collection. Diese umfasst Dachgeschoss- und Penthouse-Projekte, die sich durch großzügige Freiflächen, lichtdurchflutete Räume und außergewöhnliche Ausblicke auszeichnen.

„ MAISON 29 vereint die Handschrift unserer Signature Collection mit den Qualitäten unserer Rooftop Collection und nimmt damit eine besondere Stellung in unserem Portfolio ein “, erklärt Georg Lotter, Geschäftsführer der WINEGG Makler GmbH.

Weitere Informationen zum Projekt sowie alle verfügbaren Einheiten unter: www.maison29.at

Über WINEGG

Seit über 25 Jahren ist WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Der Ursprung liegt im Zinshausbereich, der bis heute einen zentralen Bestandteil bildet. Ergänzend dazu entwickelt und realisiert WINEGG seit vielen Jahren hochwertige Neubauprojekte in urbanen Bestlagen.

Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und Wertbeständigkeit schafft das Unternehmen bleibende Werte für Generationen.

www.winegg.at