Großer Andrang beim Opening: Decathlon eröffnet erfolgreich weitere Filiale im Wiener Gerngross-Center

Wien (OTS) -

Mit langen Schlangen bereits vor der Eröffnung hat Decathlon am vergangenen Freitag seine siebente Filiale in Österreich in Betrieb genommen. Im Gerngross-Center auf der Mariahilfer Straße bringt der Sportartikelhersteller und -händler sein Angebot auf rund 1.500 Quadratmetern mitten in eine der belebtesten Einkaufsstraßen des Landes. „ Die Mariahilfer Straße ist einer der lebendigsten Orte Österreichs – genau deshalb der perfekte Standort für uns “, sagt Ana Aguilo, Country Leaderin von Decathlon Österreich.

Ansturm, Goodie Bags und Promi-Gast

Die ersten 100 Besucher:innen sicherten sich innerhalb weniger Minuten ein Goodie Bag im Wert von 30 Euro, auch die 2.000 Gutscheine à 10 Euro wurden von allen sehr gerne angenommen und auch am selben Wochenende noch eingelöst. Der neue Store verwandelte sich in den ersten zwei Tagen in eine sportliche Erlebniswelt. Zahlreiche Besucher:innen jeden Alters strömten in die neue Filiale, um unterschiedliche Sportarten auszuprobieren, an Challenges teilzunehmen und natürlich um durch das breite Sortiment zu stöbern. Maskottchen DECATONI war ebenfalls vor Ort und sorgte gemeinsam mit einem DJ für besonders gute Stimmung am Eröffnungswochenende.

Am Freitagnachmittag besuchte Mirko Kos, Torhüter im Profikader des FK Austria Wien, die neue Filiale, trat bei sportlichen Challenges gegen Besucher:innen an und sorgte für große Begeisterung. Ana Aguilo: „ Sport schafft Begegnungen und verbindet Menschen unabhängig von Alter, Herkunft oder Leistungsniveau. Genau dieses Gefühl wollten wir bei unserer Eröffnung transportieren – und das ist uns gelungen. “

Urbanes Konzept und moderner Store

Das Sortiment im neuen Store deckt die meistgefragten Sportbereiche des Stadtlebens ab – ergänzt durch Click & Collect mit Zugang zum gesamten Online-Angebot für über 70 Sportarten. Gerhard Wohlmacher, Center-Manager des Gerngross: „ Mit Decathlon setzen wir einen starken Impuls im Gerngross auf der Mariahilferstraße und erweitern unser Angebot nachhaltig. “

Mit der Neueröffnung im Gerngross betreibt Decathlon nun sieben Filialen in Österreich und unterstreicht damit seinen konsequenten Expansionskurs im Land. Durch den neuen Standort entstanden zudem mehrere Arbeitsplätze. Geleitet wird die neue Filiale von Store Leader Nikita Shramko, der bereits langjährige Erfahrung bei Decathlon mitbringt. Gemeinsam mit seinem Team soll der Standort zu einem Treffpunkt für sportbegeisterte Wiener:innen werden.

Aguilo abschließend: „ Unsere Teams leben den Sport – das spüren die Kund:innen. Wer bei Decathlon arbeitet, wird nicht nur Teil eines internationalen Unternehmens, sondern einer Gemeinschaft, die für Bewegung, Fairness und Weiterentwicklung steht. “

Noch in diesem Jahr steht übrigens eine weitere Eröffnung – im Greif Center in Innsbruck – am Programm.

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Über Decathlon Österreich

Decathlon wurde 1976 gegründet und zählt mit über 15 Milliarden Euro Umsatz sowie etwa 105.000 Mitarbeiter:innen zu den größten internationalen Sportartikelherstellern und -händlern weltweit. In rund 1.750 Filialen in mittlerweile 58 Ländern wird Ausrüstung und Bekleidung für circa 70 verschiedene Sportarten unter einem Dach angeboten. In Österreich betreibt Decathlon derzeit sieben Filialen sowie einen Online-Shop. Unter der Führung von Country Leaderin Ana Aguilo, verfolgt Decathlon konsequent das Ziel, Sport für alle zugänglich zu machen. Bewegung bedeutet für Decathlon mehr als körperliche Aktivität – sie steht für Freude, Verbindung und das gemeinsame Erleben von Emotionen. So leistet Sport einen wichtigen Beitrag zu Gesundheit und Lebensqualität – Werte, die Decathlon täglich fördert.

www.decathlon.at