efkos neuer Markenauftritt setzt auf Emotion, Klarheit und Wiedererkennung - efko bringt Herz ins Regal

Eferding/Linz (OTS) -

Neues Design, vertraute Werte: efko präsentiert sich mit einem überarbeiteten Markenauftritt. Der neue Look macht Qualität, Herkunft und Geschmack klarer erkennbar und sorgt für mehr Orientierung im Regal. Ab sofort macht efko das neue Markenbild österreichweit auf mehr als 1.000 Plakatflächen sichtbar, unterstützt durch Online- und Printmaßnahmen. Im Mittelpunkt stehen Landwirt:innen, regionale Rohstoffe und jene Werte, die efko seit Generationen prägen. „ efko steht für Lebensmittel, denen die Menschen in Österreich seit Jahrzehnten vertrauen. Dieses Vertrauen entsteht durch Qualität, Verlässlichkeit und unsere enge Verbindung zur Landwirtschaft. Mit dem neuen Auftritt stärken wir unsere Marke für die Zukunft und zeigen noch klarer, wofür efko steht: hochwertige Lebensmittel, nachvollziehbare Herkunft und Verantwortung entlang der Wertschöpfungskette “, so Thomas Krahofer, Geschäftsführer efko. Weitere Informationen und Bilder finden Sie hier.