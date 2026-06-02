Kamala Harris als Special Guest beim 10. AUSTRIAN WORLD SUMMIT am 16. Juni angekündigt

WIEN (OTS) -

Zwei Wochen vor der Jubiläumsausgabe des AUSTRIAN WORLD SUMMIT gibt die Schwarzenegger Climate Initiative einen hochkarätigen internationalen Special Guest bekannt: Kamala D. Harris, 49. Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, wird am 16. Juni 2026 am 10. AUSTRIAN WORLD SUMMIT in der Wiener Hofburg teilnehmen.

Unter dem Motto „WE ARE UNSTOPPABLE“ bringt der Summit führende Stimmen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Kultur zusammen, um Lösungen für eine sauberere, gesündere und nachhaltigere Zukunft voranzutreiben.

Kamala Harris war von 2021 bis 2025 die 49. Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten und damit die erste Frau in der amerikanischen Geschichte, die dieses Amt innehatte. Im Laufe ihrer Karriere war sie eine starke Stimme für Gerechtigkeit, Demokratie, Gleichberechtigung und Chancengleichheit. Als Vizepräsidentin arbeitete sie daran, globale Allianzen zu stärken, und trug wesentlich dazu bei, historische Gesetzesvorhaben voranzubringen, darunter die größten Klimainvestitionen, die jemals in den Vereinigten Staaten beschlossen wurden.

„Kamala Harris hat im Laufe ihrer Karriere gezeigt, was Leadership bedeutet: für Menschen einzustehen, die Demokratie zu verteidigen und für eine bessere Zukunft zu kämpfen“, betont Arnold Schwarzenegger, Gastgeber des AUSTRIAN WORLD SUMMIT. „Bei unserem 10. Summit am 16. Juni wollen wir zeigen: Wir haben die Kraft, wir haben die Werkzeuge, wir haben die Lösungen. Und wenn wir alle zusammenarbeiten, sind wir UNSTOPPABLE.“

Vor ihrer Zeit als Vizepräsidentin vertrat Harris Kalifornien im US-Senat und war Generalstaatsanwältin von Kalifornien. Von Strafrechtsreformen und Verbraucherschutz bis hin zu Bürgerrechten und Klimaschutz setzte sie sich konsequent dafür ein, Menschen zu schützen und eine gerechtere Zukunft aufzubauen.

„Kamala Harris steht für jene Art von Politik, die wir in diesem entscheidenden Jahrzehnt brauchen: mutig, lösungsorientiert und auf die Menschen ausgerichtet“, so Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative. „Ihre Teilnahme am 10. AUSTRIAN WORLD SUMMIT am 16. Juni ist ein starkes Signal dafür, dass Klimaschutz, Demokratie, Gerechtigkeit und wirtschaftliche Chancen Hand in Hand gehen müssen.“

Eine Woche vor dem Summit werden bei einer Pressekonferenz am 9. Juni um 09:00 Uhr im Presseclub Concordia weitere Details zum Jubiläumsprogramm des AWS2026 präsentiert.

Seit zehn Jahren dient der AUSTRIAN WORLD SUMMIT als Plattform für konkrete Klimaschutzlösungen und internationale Zusammenarbeit. Gegründet von Arnold Schwarzenegger und organisiert von der Schwarzenegger Climate Initiative, vernetzt der Summit Entscheidungsträger:innen und Innovator:innen, die bereit sind, vom Reden ins Handeln zu kommen. Der 10. AUSTRIAN WORLD SUMMIT findet am 16. Juni 2026 in der Wiener Hofburg statt.

Eine Registrierung für den Summit, der Erwerb von Business Tickets sowie die Akkreditierung für Medienverterter:innen ist noch bis zum 9. Juni möglich. Alle Infos dazu: https://www.austrianworldsummit.com/



