Magenta startet Magenta Family und bringt mehr Magie in den digitalen Alltag

Wien (OTS) -

Mit Magenta Family startet Magenta eine neue Ära der Konvergenz: Internet, Mobilfunk und TV werden auf einer Kundennummer einfach, transparent und voller Vorteile verbunden

Kund:innen profitieren monatlich von 15 Prozent Family Rabatt auf Tarife, wenn ein Internet- und ein Mobilfunktarif kombiniert werden

wenn ein Internet- und ein Mobilfunktarif kombiniert werden Zum Start gibt es als exklusiven Family Vorteil drei Monate Magenta TV gratis für neue TV-Anmeldungen.

Internet zuhause, Mobilfunk unterwegs, TV für gemeinsame Momente und Services für den digitalen Alltag: Das digitale Leben besteht heute aus vielen Teilen. Mit Magenta Family bringt Magenta ab 2. Juni 2026 zusammen, was zusammengehört. Wer mindestens einen Internet- und einen Mobilfunktarif aus dem neuen Portfolio auf einer Kundennummer kombiniert, wird Teil der Magenta Family und spart monatlich 15 Prozent auf aktuelle Tarife aus Mobilfunk, Internet und TV. Darüber hinaus trumpft Magenta Family mit vielen weiteren Vorteilen: Drei Monate Magenta TV geschenkt, bessere Konditionen auf ausgewählte Zusatzpakete und Smartphone-Angebote.

Das ist der entscheidende Unterschied: Der Family Rabatt gilt nicht erst ab einem zusätzlichen Vertrag, sondern auf alle Tarife im Haushalt – also auch auf den ersten Tarif, sobald die Voraussetzungen erfüllt sind. Damit wird Bündeln einfacher, transparenter und spürbar attraktiver.

Die Magie entsteht, wenn alles zusammenspielt

Magenta Family ist die neue Welt voller Verbindungen: Internet, Mobilfunk und TV aus einer Hand, auf einer Kundennummer und mit einem klaren monatlichen Preisvorteil. Kund:innen erhalten mehr Überblick und ein Angebot, das mit dem digitalen Alltag mitwächst.

Thomas Kicker, CEO Magenta Telekom: „Mit Magenta Family machen wir einen sehr großen Schritt als Unternehmen: Wir denken den Haushalt nicht mehr in einzelnen Verträgen, sondern als digitales Zuhause. Unsere Kundinnen und Kunden sollen spüren, dass sich Magenta lohnt – weil Internet, Mobilfunk, TV und Services besser zusammenspielen, weil es einfacher wird und weil am Ende jeden Monat ein echter Vorteil bleibt. Gerade im digitalen Alltag brauchen Menschen einen verlässlichen Partner, dem sie ihre wichtigsten Verbindungen anvertrauen können: zuhause und unterwegs, für Arbeit, Unterhaltung, Familie und Sicherheit. Als Teil der Deutschen Telekom, dem größten Telco-Anbieter Europas, verbinden wir starke Netze mit erreichbarem Service und Verlässlichkeit. Das ist die Magie von Magenta Family.“

Magenta Plus: Für alle, die Mobilfunk gemeinsam nutzen

Neben Magenta Family startet Magenta auch Magenta Plus. Das Angebot richtet sich an Kund:innen, die mindestens zwei Mobilfunktarife aus dem neuen Portfolio auf einer Kundennummer kombinieren. Sie erhalten monatlich 10 Prozent Rabatt auf jeden dieser Mobilfunktarife.

Magenta Plus ist damit das passende Angebot für Kund:innen, die mehrere Mobilfunktarife gemeinsam nutzen möchten. Wer zusätzlich Internet kombiniert, macht den nächsten Schritt in die Magenta Family – mit 15 Prozent Family Rabatt auf jeden Tarif aus Mobilfunk, Internet und TV aus dem neuen Portfolio sowie zusätzlichen Family Vorteilen.

Magenta Family Vorteile: Drei Monate Magenta TV gratis zum Start

Magenta Family ist mehr als ein Rabatt. Mit der neuen Haushaltslogik schafft Magenta eine Welt voller Verbindungen, die laufend um neue Vorteile erweitert wird. Wer Internet und Mobilfunk kombiniert, profitiert nicht nur von 15 Prozent Family Rabatt auf jeden berechtigten Tarif, sondern auch von zusätzlichen Family Vorteilen, die den digitalen Alltag noch attraktiver machen.

Zum Start macht Magenta Entertainment zum Family Vorteil: Magenta Family Kund:innen, die ein neues Magenta TV Produkt anmelden, erhalten Magenta TV drei Monate gratis. Damit kommt der neue Vorteil genau zur richtigen Zeit, denn mit dem Magenta TV WM-Angebot wird das digitale Zuhause zum gemeinsamen Fußball-Wohnzimmer. Ob große Spiele, Serienabende oder Fernsehen für die ganze Familie: Magenta Family bringt zusammen, was zusammengehört.

Zusätzlich profitieren Kund:innen von besseren Konditionen auf ausgewählte Zusatzpakete und Smartphone-Angebote. Weitere Family Vorteile werden laufend ergänzt, passend zu den Bedürfnissen moderner Haushalte und dem Anspruch, Kund:innen immer wieder positiv zu überraschen.

So entsteht Schritt für Schritt mehr als ein klassisches Kombi-Angebot: eine vernetzte Magenta Welt, in der Tarife, Services und Vorteile zusammenspielen.