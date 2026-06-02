dif26 und Österreichische Krebshilfe Wien für „Sonne ohne Reue“

Wien (OTS) -

Mit dem meteorologischen Sommerbeginn Anfang Juni läutet das Donauinselfest unter dem Motto „Sommer an!“ nicht nur die heißeste Jahreszeit ein – sondern setzt auch ein klares Signal für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Sonne. Bereits zum zweiten Mal in Folge ist die Österreichische Krebshilfe Wien Charity-Partner des größten Freiluftfestivals Europas bei freiem Eintritt. Nach dem Erfolg des Vorjahres mit mehr als 17.000 Euro gesammelten Spendengeldern geht die Zusammenarbeit 2026 in die nächste Runde. Beim #dif26 vom 3. bis 5. Juli erwartet die Besucher:innen neben dem gewohnten Festivalflair auch die Österreichische Krebshilfe Wien – heuer unter anderem mit einer Vor-Ort-Beratung zur Hautkrebsvorsorge.

Im Mittelpunkt der heurigen Charity-Partnerschaft steht die Kampagne „Sonne ohne Reue“. Diese informiert über den richtigen Umgang mit UV-Strahlung, bietet praktische Sonnentipps, einen persönlichen Online-Hauttyp-Test und Hinweise zur Früherkennung. Über alle drei Festivaltage können Besucher:innen direkt vor Ort mehr über wirksamen Sonnenschutz erfahren. Denn wo, wenn nicht unter freiem Himmel und bei strahlendem Sonnenschein, ist das Thema Hautschutz relevanter? „Sonne ohne Reue“ soll zeigen, dass Sonnenschutz ist keine Einschränkung, sondern der Schlüssel zu einem unbeschwerten Sommer ist.

Jörg Neumayer, DIF-Veranstalter und Landesparteisekretär der SPÖ Wien: „Das Donauinselfest steht für ein offenes, buntes Miteinander – niederschwellig und bei freiem Eintritt für alle. Hunderttausende Menschen feiern zusammen unter der Sommersonne, und genau dort wollen wir mit der Kampagne ‚Sonne ohne Reue‘ ein Zeichen setzen. Gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe Wien zeigen wir: Gesundheitsvorsorge muss dort stattfinden, wo die Menschen sind – sichtbar, kostenlos und für alle zugänglich.”

Feiern und Helfen: So kann man am #dif26 unterstützen

Am Fest selbst kann man ganz einfach unterstützen: Wer einen leeren Getränkebecher bei den drei Becherrückgabe-Hütten abgibt, kann 2 Euro des Pfanderlöses direkt an die Österreichische Krebshilfe Wien spenden. Die Becherrückgabehütten befinden sich auf der Bank Austria/ Ottakringer Brauerei/ Rock Insel, Wien Energie Festinsel und die Dritte befindet sich beim Zugang von der U6, beim Meetingpoint 2.

Auch abseits davon sind während der drei Festivaltage von 3. bis 5. Juli freiwillige Helfer:innen im Einsatz und sammeln Becher auf dem Festivalgelände. Wer mitmachen möchte, kann sich einfach unter [email protected] anmelden. Der gesamte Erlös fließt in die Projekte der Krebshilfe Wien. Darüber hinaus sind die Angebote der Österreichischen Krebshilfe Wien das ganze Jahr verfügbar.

Dr.in Ursula Denison, Präsidentin Österreichische Krebshilfe Wien: „Für uns als Österreichische Krebshilfe Wien ist das Donauinselfest eine außergewöhnliche Bühne – dort erreichen wir in drei Tagen so viele Menschen wie kaum woanders. Diese Reichweite können wir nutzen, um mehr Bewusstsein für Sonnenschutz und Hautkrebs-Prävention bei den Besucher:innen zu schaffen. Wir freuen uns sehr über diese fortgesetzte Partnerschaft – und darauf, weiter ein wichtiges Zeichen gegen Krebs zu setzen.“

Hautkrebsprävention kann jede:r

Hautkrebs kann grundsätzlich jede:n treffen. Besonders gefährdet sind Menschen mit heller Haut, vielen Muttermalen oder familiärer Vorbelastung. Als einzige Krebserkrankung, die sich an der Körperoberfläche entwickelt, ist Hautkrebs frühzeitig mit freiem Auge sichtbar – und wird er rechtzeitig erkannt und behandelt, ist eine vollständige Heilung in vielen Fällen möglich. Genau deshalb setzt die Kampagne „Sonne ohne Reue“ auf Aufklärung und Prävention.

Sonne ohne Reue

Die Kampagne „Sonne ohne Reue“ ist ein Aufklärungsprojekt der Österreichischen Krebshilfe und der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (ÖGDV). Sie informiert über den richtigen Umgang mit der Sonne, die Risiken von UV-Strahlung sowie wirksame Maßnahmen zur Hautkrebs-Vorsorge. Von praktischen Sonnentipps über einen persönlichen Online-Hauttyp-Test bis hin zu Hinweisen zur Früherkennung. Auch am Donauinselfest vermittelt die Kampagne, dass Sonnenschutz keine Einschränkung ist, sondern der Schlüssel zu einem unbeschwerten Sommer.

So kann man die Österreichische Krebshilfe Wien am und rund um das Donauinselfest unterstützen:

Becherpfand spenden: Einfach das Festival genießen und das Pfand eines Getränkebechers (2 Euro) für den guten Zweck in einer der drei Becherrückgabe-Hütten – auf der Bank Austria/ Ottakringer Brauerei/ Rock Insel, der Wien Energie Festinsel und beim Zugang von der U6, beim Meetingpoint – abgeben.

Freiwilligenarbeit: Melde dich als freiwillige:r Helfer:in unter [email protected] zum Bechersammeln an und unterstütze damit die Projekte der Österreichischen Krebshilfe Wien sowie Betroffene und ihre Angehörigen.

Ganzjährig helfen: Die Angebote der Österreichischen Krebshilfe Wien stehen das ganze Jahr über offen, jede Spende zählt!

Die Österreichische Krebshilfe Wien

Seit über 30 Jahren stehen wir als Österreichische Krebshilfe Wien Betroffenen und deren Familien mit Unterstützung und Beratung auf medizinischer, psychoonkologischer sowie berufsbezogener bzw. finanzieller Ebene zur Seite. Neben unserer Früherkennungs- und Vorsorgearbeit wollen wir jene Menschen unterstützen, die leider die Diagnose Krebs eingeholt hat. Für sie und ihre Angehörigen, darunter auch Kinder und Jugendliche, wollen wir ein verlässlicher und stabiler Rettungsanker sein. www.krebshilfe.wien.at

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit über 40 Jahren wird den Besucher:innen auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm sowie ein umfassendes Informations- und Serviceangebot gemacht. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

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Die Presenting Partner des #dif26 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums