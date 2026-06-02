Lehrgang „Datenjournalismus & KI“ gestartet

Wien (OTS) -

In einer Welt, in der Daten immer mehr die Grundlage für fundierte Entscheidungen und Berichterstattung bilden, ist datenbasierter Journalismus unverzichtbar. Mit dem neuen Lehrgang „Datenjournalismus & KI“ erweitert die APA – Austria Presse Agentur gemeinsam mit Expert:innen von Google Austria ihr datenjournalistisches Angebot um ein praxisnahes Weiterbildungsformat für Journalist:innen und Content-Creator:innen. Im Fokus steht die Vermittlung von Kompetenzen in datenbasierter Recherche, Storytelling und dem verantwortungsvollen Einsatz Künstlicher Intelligenz.

Von der Datenaufbereitung bis zur interaktiven Darstellung

Der Lehrgang wurde im Rahmen der Google News Initiative (GNI) vom APA-Data+Graphics-Team konzipiert und richtet sich an Medienprofis sowie unabhängige Content-Creator:innen, die datenbasierte Berichterstattung strategisch weiterentwickeln möchten. Im Zentrum stehen Methoden der Datenrecherche, Analyse und Visualisierung ebenso wie der gezielte Einsatz aktueller KI-Tools für journalistische Arbeitsprozesse. Das bis Dezember 2026 angelegte Programm umfasst neben praxisorientierten Trainings auch die Entwicklung eigener Prototypen und wird von Expert:innen der APA und von Google Austria begleitet.

Zukunftsweisendes Upskilling

„Datenjournalismus ist längst keine Spezialdisziplin mehr, sondern eine Kernkompetenz moderner Redaktionen. Gerade in Zeiten von Desinformation und wachsender gesellschaftlicher Komplexität schafft datenbasierte Recherche Orientierung, stärkt Vertrauen und macht Entwicklungen sichtbar, die sonst verborgen bleiben würden“, sagt Katharina Schell, stellvertretende APA-Chefredakteurin. „Der neue Lehrgang schafft genau dafür die Grundlage und vermittelt zudem das Wissen, KI gezielt und verantwortungsvoll einzusetzen.“

„Künstliche Intelligenz ist ein nützliches Werkzeug, um journalistische Prozesse zu unterstützen“, erklärt Ramona Zmolnig-Kermer, verantwortlich für Medienpartnerschaften bei Google. „Durch den gezielten Einsatz von Google KI-Tools wie Gemini, NotebookLM oder Pinpoint im Rahmen dieses Lehrgangs wollen wir Medien und innovative ‚New Voices‘ dabei unterstützen, komplexe Datenmengen effizient zu analysieren, tiefgründige Recherchen zu realisieren und so den Qualitätsjournalismus nachhaltig zu stärken. Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Partnerschaft mit der APA damit weiter zu vertiefen.“

Beim Kick-off-Event Ende Mai kamen die Teilnehmer:innen des Lehrgangs erstmals im APA-Pressezentrum zusammen. Zum Auftakt erhielten sie Einblicke in zentrale Methoden der Datenrecherche sowie in Potenziale automatisierter Datenanalyse, Textgenerierung und innovativer Visualisierungen.