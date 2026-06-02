Takeda Pharma Austria: Neugestaltung des Standortes in Meidling verbindet Tradition und Innovation

Wien (OTS) -

Takeda Pharma Österreich eröffnet neu gestalteten Bürostandort in Wien Meidling zum 245-Jahre-Jubiläum von Takeda

Raumkonzept mit Leitprinzip ‚Tsunagu – verbinden‘ schlägt Brücke zwischen japanischer Herkunft und österreichischer Identität

S.E. Iwama Kiminori, Botschafter von Japan in Österreich, führt traditionelle Sake-Zeremonie durch

Takeda Pharma Austria hat am 21. Mai seinen neu gestalteten Bürostandort in Wien Meidling offiziell eröffnet. Mit dabei: Botschafter von Japan in Österreich, S.E. Iwama Kiminori, der die Eröffnung mit einer traditionellen japanischen Sake-Zeremonie begleitete – ein sichtbares Bekenntnis zu Takedas japanischen Wurzeln, die dem Unternehmen seit der Gründung vor 245 Jahren Halt geben. Seit 1781 verfolgt das internationale Pharmaunternehmen Takeda das Ziel, Menschen eine bessere Gesundheit zu ermöglichen.

245 Jahre für die Gesundheit von Menschen

1781 begann Chobei Takeda I. in Osaka mit dem Verkauf traditioneller Heilmittel und legte damit den Grundstein für eine Unternehmensphilosophie, die bis heute Fundament des Unternehmens ist. Integrität, Fairness, Aufrichtigkeit und Beharrlichkeit: Diese Werte sind keine Tradition um der Tradition willen, sondern gelebte Haltung – und nun noch stärker räumlich erfahrbar. Der neu gestaltete Wiener Bürostandort in Meidling wurde konsequent nach diesen Prinzipien gedacht: offen, transparent, auf Begegnung und Zusammenarbeit ausgelegt.

Rebecca Fowler, General Manager Takeda Pharma Austria, erklärt die Idee hinter der Neugestaltung: „Dieser Ort spiegelt wider, wer wir sind: ein Unternehmen mit 245-jähriger Geschichte, das Zusammenarbeit, Offenheit und den Fokus auf Patient*innen hier als zentrale Werte lebt. Österreich ist für Takeda ein wichtiger Standort: es ist ein Ort, von dem aus wir innovative Medikamente für die ganze Welt entwickeln und produzieren."

Wien als integrierter Pharmastandort – von der Forschung bis zur Versorgung

Über 4.000 Menschen arbeiten in Österreich für Takeda, an Standorten in Wien und Linz, die gemeinsam jeden Prozessschritt abdecken: von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis zur Versorgung von Patient*innen in mehr als 100 Ländern. Der Fokus liegt dabei auf seltenen und komplexen Erkrankungen, für die Takeda zuletzt mit mehreren Wirkstoffen in der späten klinischen Entwicklung internationale Aufmerksamkeit erlangt hat. Österreichs Bundesregierung hat Life Sciences im Jänner 2026 als eine von neun strategischen Schlüsseltechnologien in der Industriestrategie 2035 verankert, Takeda lebt diesen Anspruch in Österreich seit über 70 Jahren.

Japan und Österreich – eine gewachsene Verbindung

Die Anwesenheit von S.E. Iwama Kiminori, dem japanischen Botschafter in Österreich, bei der Eröffnung des Bürostandortes ist Ausdruck einer langjährigen Partnerschaft. Takeda, als japanisches Unternehmen mit umfassender Präsenz in Österreich, ist Teil von J-Pharm, der Vereinigung japanischer Pharmaunternehmen in Österreich, die im regelmäßigen Dialog mit Partner*innen des österreichischen Gesundheitssystems steht. Bei der Eröffnung begleitete Botschafter Iwama Kiminori persönlich die Sake-Zeremonie, eine japanische Tradition, die für gemeinsamen Aufbruch steht und Glück, Einigkeit und Erfolg bringen soll. An der Seite des Botschafters führten Wilfried Zankl, Bezirksvorsteher von Meidling, Mag. Elisabeth Weigand von Pro Rare Austria (Allianz für seltene Erkrankungen), DI Dr. Günter Waxenecker von der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) und Rebecca Fowler, General Manager Takeda Pharma Austria, die Zeremonie durch.

Das Raumkonzept trägt den Gedanken von Einigkeit weiter: Holzelemente in japanischer Formensprache zeigen österreichische Motive – Berge, Flüsse, Musik. Sie wurden aus dem bestehenden Büro wiederverwendet, neu arrangiert, und machen so die Verbindung beider Kulturen im Arbeitsalltag sichtbar. Das Leitprinzip des Umbaus lautet Tsunagu – japanisch für „verbinden": Menschen und Arbeitsweisen, globale Identität und lokale Kultur, Funktion und Emotion im Raum.

„Takeda steht für jene Werte, die Japan und Österreich verbinden: Integrität, Qualität und den aufrichtigen Einsatz für andere. Unsere Länder pflegen eine Verbindung, die von Wertschätzung und Zusammenarbeit geprägt ist. Es ist mir deshalb eine besondere Freude, die Neugestaltung der Wiener Büroräumlichkeiten mit einer traditionellen japanischen Zeremonie zu eröffnen und Takeda die besten Wünsche für die Zukunft zu übermitteln", so Botschafter Iwama Kiminori.

Fotocredit: Lisi Specht

Weiteres Bildmaterial: http://bit.ly/43pkdoV

Über Takeda in Österreich

Takeda ist ein globales, biopharmazeutisches Unternehmen, spezialisiert auf innovative Medikamente für die Behandlung von seltenen und komplexen Erkrankungen. In Österreich arbeiten unsere Mitarbeiter*innen entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette: Forschung & Entwicklung, Plasmaaufbringung, Produktion und Vertrieb. Über 4.000 Mitarbeiter*innen in vielfältigen Bereichen tragen dazu bei, dass Medikamente aus Österreich in über 100 Länder weltweit gelangen und Patient*innen in Österreich Zugang zu den innovativen Arzneimitteln von Takeda erhalten. Weitere Informationen unter www.takeda.at