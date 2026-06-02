Bürgermeister Ludwig überreichte Goldenes Ehrenzeichen an Kulturmanagerin Monika Erb

Wien (OTS) -

Gestern, Montag, hat Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig im Rathaus die Kulturmanagerin und Leiterin der Basis.Kultur.Wien, Monika Erb, mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet. Ludwig würdigte das vielfältige kulturpolitische und organisatorische Wirken einer Kulturmanagerin, die die Wiener Kulturlandschaft nachhaltig geprägt habe. Monika Erb habe es möglich gemacht, ihrem Motto entsprechend „Kunst und Kultur im Vorbeigehen“ erlebbar zu machen: kostenfrei, niederschwellig, vielfältig, für jeden Bezirk und für alle Bewohnerinnen und Bewohner unserer Kulturhauptstadt.“ Ludwig betonte, dass Erb nachhaltige Spuren in der Wiener Kulturlandschaft hinterlassen habe, unter anderem mit Formaten wie dem WIR.SIND.WIEN-Festival, als „Prinzipalin“ der traditionsreichen Tschauner-Bühne, die sie mit neuem Programm „zukunftsfit“ gemacht hatte oder mit dem Kultursommer Wien, der Open-Air-Kultur auf hohem Niveau gratis in die ganze Stadt bringe.

Zur Person

Die gebürtige Niederösterreicherin Monika Erb wurde in Waidhofen an der Ybbs geboren und war zunächst im Sozialbereich tätig. Nach der Geburt ihrer beiden Töchter absolvierte sie das Studium der Europäischen Ethnologie an der Universität Wien und war im Forum Volkskultur Österreich tätig, ehe sie – zunächst als Pädagogin, dann als Geschäftsführerin – zum Bildungswerk Niederösterreich wechselte. Ab 2006 war sie bei den Vereinigten Bühnen Wien tätig, zunächst als Controllerin, später als Leiterin des Technischen Betriebsbüros. Im Jahr 2016 übernahm sie die Geschäftsführung der Basis.Kultur.Wien, der zentralen Einrichtung für dezentrale Kulturarbeit im Auftrag der Stadt Wien. Dort initiierte sie eine Reihe innovativer Formate, darunter die Vereinsakademie, das „Cash for Culture"-Projekt, die Basis-Kunstmesse für autodidakte Künstler*innen sowie das WIR.SIND.WIEN-Festival. Seit 2022 ist auch der Kultursommer Wien organisatorisch bei der Basis.Kultur.Wien angesiedelt. Darüber hinaus leitete Erb die Tschauner-Bühne, wo sie das Repertoire der mehr als 100-jährigen Stegreifbühne um Kinderstücke, Konzerte und literarische Programme erweiterte. Mit Ende Mai 2026 übergab Erb die Geschäftsführung der Basis.Kultur.Wien und der Tschauner Bühne GmbH an den Wiener Kulturmanager Jürgen Partaj.

Fotos in Kürze auf presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss) red