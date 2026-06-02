Regenbogenfahne vor dem Bezirksamt Simmering: Ein starkes Zeichen für Vielfalt, Respekt und Menschlichkeit

Wien (OTS) -

Mit der heutigen Hissung der Regenbogenfahne vor dem Bezirksamt Simmering setzt der Bezirk erneut ein kraftvolles Zeichen für Vielfalt, Respekt und gelebte Menschlichkeit. Die Initiative QUEER MOMENTS begrüßt dieses sichtbare Bekenntnis ausdrücklich und bedankt sich bei Bezirksvorsteher Thomas Steinhart und seinem Team für ihren konsequenten Einsatz für eine offene, solidarische und diskriminierungsfreie Gesellschaft.

Die Regenbogenfahne ist weit mehr als ein Symbol. Sie steht für Sichtbarkeit, Anerkennung und die Gewissheit, dass jeder Mensch unabhängig von seiner sexuellen Orientierung, geschlechtlichen Identität, Herkunft oder Lebensweise ein gleichwertiger Teil unserer Gesellschaft ist. Gerade in einer Zeit, in der Hass, Ausgrenzung und gesellschaftliche Spannungen wieder zunehmen, senden öffentliche Zeichen der Solidarität eine wichtige Botschaft: Niemand soll sich verstecken müssen. Niemand soll Angst haben müssen, so zu leben, wie er oder sie ist.

„ Dass die Regenbogenfahne auch heuer wieder vor dem Bezirksamt Simmering weht, ist daher nicht selbstverständlich. Es ist ein klares politisches Statement für Zusammenhalt, gegenseitigen Respekt und die demokratischen Grundwerte, auf denen unsere Gesellschaft aufbaut ", so SPÖ-Simmering Vorsitzender NR Heinrich Himmer.

„ Simmering ist ein Bezirk der Vielfalt. Menschen unterschiedlichster Herkunft, Lebensweisen und Biografien prägen unser Zusammenleben und machen unseren Bezirk stark. Die Hissung der Regenbogenfahne ist daher weit mehr als ein symbolischer Akt – sie ist ein klares Bekenntnis zu Respekt, Gleichberechtigung und einem Miteinander, in dem alle Menschen ihren Platz haben. Niemand soll aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität Ausgrenzung erfahren müssen. Vielfalt ist ein wesentlicher Bestandteil einer modernen und solidarischen Bezirksgemeinschaft “, betont Bezirksvorsteher Thomas Steinhart.

Für die Initiative QUEER MOMENTS ist dieses Engagement von besonderer Bedeutung. Denn gesellschaftliche Akzeptanz entsteht nicht allein durch Gesetze, sondern vor allem dort, wo Menschen Haltung zeigen und Verantwortung übernehmen.

„ Die Hissung der Regenbogenfahne ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass queere Menschen in Simmering willkommen sind und gesehen werden. Gerade deshalb ist die Unterstützung des Bezirks von unschätzbarem Wert. Thomas Steinhart und sein Team zeigen seit Jahren, dass Vielfalt keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung für unsere Gesellschaft ist. Dieses klare Bekenntnis verdient höchste Anerkennung. Simmering setzt damit Maßstäbe – nicht nur für Wien, sondern auch für andere Großstädte. Wer Vielfalt sichtbar macht, stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und sendet die wichtige Botschaft aus: Jeder Mensch zählt. Genau solche Signale braucht unsere Zeit “, erklärt Ortrun Gauper, Initiatorin von QUEER MOMENTS. Mit ihrer Initiative erinnert Ortrun Gauper daran, dass gesellschaftlicher Fortschritt niemals selbstverständlich ist. „ Sichtbarkeit, Akzeptanz und Gleichberechtigung mussten über Jahrzehnte erkämpft werden und benötigen auch heute Menschen und Institutionen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und Haltung zu zeigen “, betont ihr Mitstreiter Bezirksrat Fiakerbaron Wolfgang Fasching.

Bei der Hissung der Regenbogenfahne in Wien-Simmering sind auch die berühmte Drag Queen Candy Licious und der Schlager- und Musical-Star Johann Rosenhammer mit dabei.

„ Es geht nicht um queere Sichtbarkeit. Es geht um die Frage, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen wollen. Um Respekt statt Vorurteil. Um Begegnung statt Ausgrenzung. Und um die Überzeugung, dass eine vielfältige Gesellschaft stärker, kreativer und lebenswerter ist als eine Gesellschaft, die Unterschiede als Problem betrachtet “, so Schlager- und Musical-Star Johann Rosenhammer.

„ Die heutige Hissung der Regenbogenfahne steht für genau diese Haltung. Sie macht sichtbar, wofür Simmering stehen kann und soll: für Offenheit, Zusammenhalt und den Mut, Vielfalt nicht nur zu akzeptieren, sondern wirklich zu leben" , freut sich die berühmte Drag Queen Candy Licious.

QUEER MOMENTS: Begegnung schaffen, Vorurteile abbauen, Vielfalt leben

Unter dem Dach von QUEER MOMENTS haben in den vergangenen Jahren zahlreiche vielbeachtete Veranstaltungen stattgefunden, die Menschen unterschiedlichster Generationen, Lebensrealitäten und gesellschaftlicher Hintergründe zusammengebracht haben. Ziel der Initiative ist es, Brücken zu bauen, Berührungsängste abzubauen und neue Räume für Dialog und Begegnung zu schaffen.

Die nächsten Veranstaltungen sind: „Queerer Filmabend im Rahmen der Simma Pride am 10. Juni 2026. Um 19.00 Uhr wird der Film „Priscilla – Queen of the Desert“ um 19.00 Uhr in der VHS Simmering, Gottschalkgasse 10, 1100 Wien gezeigt. Zum Film diskutieren bei der Simma Pride am Enkplatz um 18.00 Uhr die berühmte Drag Queen Candy Licious, VHS-Direktorin Jennifer Davies und Ortrun Gauper, Initiatorin von Queer Moments.

Am 23. August 2026 organisiert die Initiative Queer Moments gemeinsam mit dem Weingut Fuhrgasslhuber und der Tatarie Marie einen Queeren Frühschoppen im Rahmen des Neustifter Kirtages. Schlagerparty gibt es mit dem Sänger Johann Rosenhammer und die berühmte Drag Queen Candy Licious schenkt den Queer Moments Frizzante des Weingutes Fuhrgasslhuber aus.

Für beide Veranstaltugen gilt freier Eintritt!

Weitere Informationen unter www.queermoments.com