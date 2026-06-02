Ab Herbst am MCI: Doppelabschluss mit Paris School of Business

Innsbruck (OTS) -

MCI | Die Unternehmerische Hochschule® erweitert sein internationales Netzwerk: Gemeinsam mit der renommierten Paris School of Business (PSB) bietet das MCI ab Herbst 2026 ein innovatives Double Degree Programm im Bereich der Executive Education.

Das intelligent kombinierte Doppelstudium richtet sich an Führungskräfte und ambitionierte Entscheidungsträger:innen, die ihre wissenschaftliche Expertise vertiefen und beruflich vorliegende Forschungsfragen in Zusammenarbeit mit angesehenen, für ihre Management- und Forschungsexpertise bekannten europäischen Hochschulen integrativ bearbeiten möchten.

Gezielte Weiterentwicklung mit zwei Abschlüssen

Das im Herbst 2026 startende Double Degree Programm ermöglicht den Erwerb von zwei akademischen Abschlüssen – dem Master of Science (MSc) am MCI sowie dem Doctorate of Business Administration (DBA) an der Paris School of Business.

Die PSB mit Sitz im Wissenschafts- und Intellektuellenviertel „Quartier Latin“ im Herzen von Paris zählt zu den international anerkannten Grandes Écoles und verfügt über die den besten Managementhochschulen der Welt vorbehaltene Dreifachakkreditierung EQUIS, AACSB und AMBA.

Im Rahmen der Doktoratskooperation haben die Studierenden die Möglichkeit, ihre analytischen und strategischen Kompetenzen in Bereichen wie Management, Strategy, Entrepreneurship, Marketing, Finance und AI weiterzuentwickeln und im jeweiligen beruflichen Umfeld vorliegende Forschungsfragen in das Studium einzubringen. Im Mittelpunkt stehen aktuelle und zukünftige Herausforderungen in den jeweiligen Berufsfeldern, die wissenschaftlich fundiert und zugleich anwendungsorientiert bearbeitet werden.

Flexibles Modell zwischen Innsbruck und Paris

Das berufsbegleitende Programm kombiniert moderne Lehr- und Lernformate mit intensiven Präsenzphasen, ergänzt um Online- und Hybridkonzepte in Innsbruck und Paris. Darüber hinaus profitieren die Teilnehmenden von einem umfassenden Netzwerk, internationalem Austausch und einer gemeinsamen akademischen Forschungs- und Lernreise, die die Stärken beider Hochschulen vereint und mit den Erfahrungshintergründen versierter Führungspersönlichkeiten kombiniert.

Ein weiterer Mehrwert des Programms liegt in seiner flexiblen Struktur: Sollten sich berufliche oder private Umstände verändern, kann das zu einem Master of Science führende Studium am MCI zunächst eigenständig absolviert und das DBA-Studium in Paris zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden. Das berufsbegleitende Format ermöglicht damit eine optimale Verbindung von Karriere, Studium und persönlicher Weiterentwicklung.

Markus Kittler, wissenschaftlicher Leiter der Doktoratskooperation, freut sich auf die Zusammenarbeit mit der PSB: „Dieses Programm ermöglicht es im Beruf stehenden Persönlichkeiten, sich intellektuell, persönlich und beruflich weiterzuentwickeln und die im Studium erarbeiteten Forschungsergebnisse direkt in die Management-Praxis umzusetzen. Die Kombination aus MSc und Doktorat ist für die Studierenden eine sehr attraktive Win-win-Situation.“

„Das Double Degree Programm wird in einem innovativen, berufsbegleitenden Studienformat angeboten, das eine ideale Verbindung von Karriere, Studium und Familie erlaubt. Online-Kurse, Coaching Sessions und die intensive persönliche Betreuung der Forschungsarbeiten garantieren ein hohes Maß an Flexibilität, Relevanz und Motivation“, ergänzt Susanne E. Herzog, Leiterin der Executive Education am MCI.

Benjamin Keddad, Leiter der Executive Education an der PSB, erklärt: „Wir sind stolz auf unsere neue Partnerschaft mit dem MCI. Diese Initiative stärkt die internationale Ausrichtung unseres DBA-Programms und unterstreicht unser Engagement für starke europäische Kooperationen. Das MCI spielt als etablierte und hoch angesehene Institution eine zentrale Rolle bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Executive-Programmportfolios.“

MCI Rektor Andreas Altmann freut sich: „Das innovative MSc-DBA Double Degree Programm Innsbruck-Paris passt hervorragend zur strategischen Ausrichtung unserer Unternehmerischen Hochschule®. Das intelligent abgestimmte Zusammenwirken von Praxis und Wissenschaft ist seit 30 Jahren wesentlicher Bestandteil unserer DNA. Wir freuen uns darauf, Studierende aus aller Welt auf ihrer akademischen Reise zu begleiten.“