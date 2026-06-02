ÖAMTC: Erhebliche Staus am verlängerten Wochenende

Wien (OTS) -

Das Ferienende in Bayern und Baden-Württemberg wird nach Erfahrung der ÖAMTC-Expert:innen vor allem auf den Süd-Nord-Verbindungen zu teils erheblichen Verzögerungen führen. Die Brenner Autobahn (A13) in Tirol vor der Baustelle Luegbrücke und der Mautstelle Schönberg, die Tauern Autobahn in Kärnten und Salzburg vor den Tunnelbereichen und Mautstellen sowie die Pyhrn Autobahn (A9) in der Steiermark und Oberösterreich vor Baustellen (Kammern-Mautern, Gratkorn-Deutschfeistritz, Gleinkerau-St. Pankraz) werden zeitweise heillos überlastet sein. Vor den Grenzen Karawanken Tunnel (A11) und Spielfeld (A9) werden bei der Einreise, vor den Hauptgrenzen Richtung Deutschland Kufstein, Walserberg, Suben bei der Ausreise längere Wartezeiten nicht ausbleiben.

Bereits ab Mittwochnachmittag werden viele in den Kurzurlaub starten, auf den Ausfallsstraßen in den Städten muss daher laut ÖAMTC mit dichtem Verkehr gerechnet werden. Am Samstag wird der Reiseverkehr vor allem Richtung Norden voll einsetzen und am Sonntag werden Kurzurlauber und Ausflügler wieder vor den Stadteinfahrten stehen (etwa Südautobahn (A2) ab Traiskirchen).

Zwtl.: Weitere Staupunkte im Reise- und Ausflugsverkehr

Rheintal Autobahn (A14) im Großraum Bludenz

Vorarlberger Straße (L190) im Großraum Feldkirch

Arlberg Schnellstraße (S16) vor dem Dalaaser Tunnel

Fernpass Straße (B179) von Nassereith bis zur Grenze

Zillertal Straße (B169) talauswärts

Süd Autobahn (A2) im Packabschnitt

Südost Tangente (A23) im gesamten Verlauf

Zwtl.: Regionale Behinderungen wegen Veranstaltungen

In Salzburg wird es wegen des Gaisbergrennens von Donnerstag, 4. Juni, bis Samstag, 6. Juni, zu Straßensperren in der Altstadt und auf der Gaisberg Landesstraße kommen.

Die Großglockner Hochalpenstraße ist am Sonntag, 7. Juni, von 07:00 bis 10:30 Uhr wegen des „Glocknerkönigs“ gesperrt.

In Oberösterreich wird die Radrundfahrt regional zu kurzen Sperren bzw. Anhaltungen führen.

In der Steiermark findet in Eisenerz von 4. bis 7. Juni das „härteste Rennen der Welt“, das Erzbergrodeo, statt. Auf der Eisen Straße (B115) werden zwischen Traboch und Hieflau Verzögerungen zeitweise nicht ausbleiben, so der ÖAMTC.

ÖAMTC-SERVICES: Aktuelle Verkehrsinformationen unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der Club-App www.oeamtc.at/apps

(Schluss)

Lasser/Römer