  • 01.06.2026, 16:49:02
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  • OTS0146

Bestellung der Generaldirektorin / des Generaldirektors des Österreichischen Rundfunks

Presseinformation des Vorsitzenden des ORF-Stiftungsrats, Heinz Lederer

Wien (OTS) - 

Die Findungskommission des ORF Stiftungsrats hat heute, am 1. Juni 2026, getagt. Von ursprünglich 77 eingelangten Bewerbungen um die Funktion der Generaldirektorin bzw. des Generaldirektors wurden 75 rechtzeitig abgegeben. Nach eingehender Diskussion und mehrheitlichem Beschluss erfüllen 13 Bewerberinnen und Bewerber die Formalvoraussetzungen und darüberhinaus grundsätzlich die fachlichen Kriterien.

Voraussetzung für eine Einladung einer Bewerberin oder eines Bewerbers ins Hearing des Stiftungsrats am 11. Juni 2026 ist, dass sie oder er von einem Mitglied des Stiftungsrats dafür im Vorfeld der kommenden Plenarsitzung nominiert wird.

Heinz Lederer
Vorsitzender des Stiftungsrats
Vorsitzender der Findungskommission

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