Rückblick: Tag der Weiterbildung 2026

Wien (OTS) -

Am 1. Juni 2026 fand der 18. Tag der Weiterbildung mit über 100 geladenen Gästen im Haus der Europäischen Union in Wien statt. Expert:innen aus Bildung, Wirtschaft und Politik diskutierten über die Rolle der Weiterbildung für die Wettbewerbsfähigkeit Europas und die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Österreich.

Bereits in der Begrüßung betonten Georg Pfeifer und Christian Bayer die Bedeutung von Weiterbildung als Schlüssel für Innovation, Beschäftigungsfähigkeit und wirtschaftliche Resilienz. Gleichzeitig galt ihr Dank allen Menschen, die in der Weiterbildungsbranche tätig sind und tagtäglich mit ihrem Engagement, ihrer Expertise und ihrer Lehrtätigkeit einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Kompetenzen und Zukunftschancen leisten

Weiterbildungsstudie 2026: Weiterbildung gewinnt weiter an Bedeutung

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Präsentation der Ergebnisse der repräsentativen Weiterbildungsstudie 2026 durch Ulli Röhsner von MAKAM Research. Für die Studie wurden 200 HR-Verantwortliche und Geschäftsführer:innen österreichischer Unternehmen ab 20 Mitarbeiter:innen befragt.

Weiterbildungsstudie 2026: Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick

Weiterbildung wird immer wichtiger: 68 % der Unternehmen gehen von einer steigenden Bedeutung beruflicher Weiterbildung aus.

Digitalisierung und KI an der Spitze: Mit 68 % sind Digitalisierung und Künstliche Intelligenz die wichtigsten Weiterbildungsthemen der kommenden Jahre. Dahinter folgen Persönlichkeitsentwicklung (47 %) sowie Management und Unternehmensführung (42 %).

Investitionen steigen wieder: 31 % der Unternehmen erhöhen ihr Weiterbildungsbudget für 2026, 43 % halten es konstant.

Digitale Lernformen gewinnen an Bedeutung: Reine Präsenztrainings sinken auf 46 %, während digitale Lernformen (30 %) und Blended Learning (21 %) weiter zulegen.

Positive Einstellung gegenüber KI: Bereits 80 % der HR-Verantwortlichen bewerten die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz positiv.

Breiter KI-Weiterbildungsbedarf: Besonders gefragt sind Grundlagenwissen zu KI (41 %), strategischer Einsatz im Unternehmen (40 %), Generative KI (40 %), Prompt Engineering (40 %) sowie rechtliche Rahmenbedingungen wie AI Act und Datenschutz (37 %).

Weiterbildung als Wettbewerbsfaktor: 80 % der Befragten sehen Weiterbildung als wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens im europäischen Marktumfeld.

Seit 2009 erhebt die Plattform Erwachsenenbildung gemeinsam mit MAKAM Research jährlich die wichtigsten Entwicklungen im Bereich der berufsbezogenen Erwachsenenbildung.

Weiterbildung als europäische Zukunftsaufgabe

Im Anschluss diskutierten Vertreter:innen aus europäischen Institutionen, international tätigen Unternehmen und Bildungsorganisationen im Panel „Chancenmodus – Weiterbildung als Motor für Europa“ über die Bedeutung von Weiterbildung für die Zukunft Europas. Im Mittelpunkt standen Fragen der Wettbewerbsfähigkeit, der Fachkräftesicherung sowie die stärkere Nutzung europäischer Bildungsinitiativen.

Best-Practice-Beispiele aus der Erwachsenenbildung

Wie innovative Weiterbildung in der Praxis umgesetzt wird, zeigten Mitglieder der Plattform Erwachsenenbildung anhand konkreter Projekte.

Vorgestellt wurden die EU finanzierten Projekte „AI Act(ing) in Adult Education“, „Back on Track“ sowie „Social Impact Manager“. Die Beispiele verdeutlichten, wie Weiterbildung aktuelle gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen aufgreifen und konkrete Lösungsansätze bieten kann.

Bildungsinitiativen in Europa

In seiner Keynote „Bildungsinitiativen in Europa“ gab Europaabgeordneter Hannes Heide Einblicke in aktuelle europäische Entwicklungen und Programme im Bildungsbereich. Im Fokus standen die Bedeutung grenzüberschreitender Zusammenarbeit sowie die Rolle von Qualifizierung und lebenslangem Lernen für die Zukunft Europas.

Wirtschaftsstandort Österreich: Mit Weiterbildung zur Zukunftsfitness

Die zweite Paneldiskussion widmete sich dem Thema „Wirtschaftsstandort Österreich – Mit Weiterbildung zur Zukunftsfitness“. Vertreter:innen aus Wirtschaft, Weiterbildung und Technologie diskutierten darüber, welche Kompetenzen Unternehmen künftig benötigen und wie Weiterbildung dazu beitragen kann, Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsstärke langfristig zu sichern.

Beim abschließenden Get-Together nutzten die Teilnehmer:innen die Gelegenheit zum Austausch und Networking. Der Tag der Weiterbildung 2026 machte einmal mehr deutlich: Weiterbildung ist weit mehr als Wissensvermittlung – sie ist ein zentraler Motor für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftliche Entwicklung.



Plattform für berufsbezogene Erwachsenenbildung

Die Plattform für berufsbezogene Erwachsenenbildung ist ein Verein bestehend aus den führenden privaten Anbieter:innen berufs- und wirtschaftsbezogener Aus- und Weiterbildung:



- bit group – best in training, www.bit.at

- die Berater® www.dieberater.com

- ipcenter.at GmbH, www.ipcenter.at

- Österreichische Medienakademie, www.oema.at

- Seibersdorf Academy, www.seibersdorf-laboratories.at

- TÜV AUSTRIA Akademie GmbH, www.tuv-akademie.at