Dramatische Situation in den niederösterreichischen Justizanstalten

St.Pölten (OTS) -

Am 8. Juni kommt es im Großteil der neun niederösterreichischen Justizanstalten und dem FTZ Göllersdorf zu Dienststellenversammlungen.

In der Justizanstalt Stein an einem anderen Tag.

Grund dafür ist die zunehmend dramatische Situation in den Anstalten: Die mehr als prekäre Personalsituation, der massive Überbelag sowie die medizinische und psychiatrische Unterversorgung zwingen die Bediensteten zu dieser Maßnahme.

Die Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat in den vergangenen Monaten ein nicht mehr tragbares Ausmaß erreicht.

Überstunden, Personalmangel, fehlende Nachbesetzungen und die stetig steigenden Anforderungen im Strafvollzug führen zu einer enormen Überlastung der Bediensteten.

Besonders alarmierend ist auch die unzureichende psychiatrische und medizinische Betreuung der Insassinnen und Insassen, wodurch sowohl die Sicherheit als auch ein geordneter Dienstbetrieb zunehmend gefährdet werden.

Die Bediensteten sehen sich seit langer Zeit mit strukturellen Problemen konfrontiert, auf die bislang nicht ausreichend reagiert wurde.

Bereits zuletzt wurde öffentlich auf den gravierenden Personalmangel sowie die massive Unterbesetzung im Strafvollzug hingewiesen.

Mit den Dienststellenversammlungen setzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun ein deutliches Zeichen und fordern rasche sowie nachhaltige Maßnahmen zur Entlastung des Personals, zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zur Sicherstellung einer ausreichenden medizinischen und psychiatrischen Versorgung in den Justizanstalten.

Die Bediensteten betonen, dass es sowohl um den Schutz der Beamtinnen und Beamten geht als auch um die Aufrechterhaltung eines gesetzeskonform funktionierenden und sicheren Strafvollzugs in Niederösterreich.