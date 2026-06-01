Startschuss für Innenarchitektur-Auszeichnung ELLA BRIGGS Award: Einreichungen ab 1. Juni möglich

Wien (OTS) -

Der Bund Österreichischer Innenarchitektur (Bo:IA) vergibt mit dem ELLA BRIGGS Award erstmals eine bundesweite Innenarchitektur-Auszeichnung. Ab sofort können Planer:innen ihre Projekte in acht Kategorien einreichen: Exhibition, Hospitality, Health Design, Office, Residential, Retail, Heritage sowie Social & Public Spaces / Education. Zusätzlich werden drei Sonderpreise ausgelobt: Best Female Project, Best Sustainable Approach und Best Newcomer / Student. Einreichberechtigt sind Planer:innen (Architekt:innen und Innenarchitekt:innen), Designstudios sowie Absolvent:innen einschlägiger Fachrichtungen. Die eingereichten Projekte müssen zwischen dem 1. Jänner 2023 und dem 31. Juli 2026 realisiert worden sein, sich in Österreich befinden oder von einem Büro mit Sitz in Österreich umgesetzt worden sein. Für Mitglieder des Bo:IA gelten vergünstigte Einreichkonditionen, bis 31. Juli läuft die Early-Bird-Phase. Der ELLA BRIGGS Award versteht Innenarchitektur nicht nur als Gestaltungsdisziplin, sondern als gesellschaftliche Haltung und baukulturelle Leistung. Er ist inspiriert von Ella Briggs-Baumfeld, einer der ersten Innenarchitektinnen Österreichs.