B 303 Ortsdurchfahrt von Guntersdorf geht in die finale Bauphase

St. Pölten (OTS) -

Nach der Fertigstellung der ersten beiden Abschnitte in den Jahren 2023 und 2024 haben vor Kurzem die Arbeiten für den dritten und somit letzten, rund 260 Meter langen Abschnitt für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Guntersdorf begonnen. Die Arbeiten werden von der Straßenmeisterei Hollabrunn in enger Zusammenarbeit mit regionalen Baufirmen durchgeführt, wodurch eine fachgerechte und effiziente Umsetzung des Projekts sichergestellt wird. Die Gesamtbaukosten für den dritten Bauabschnitt belaufen sich auf rund 1,255 Millionen Euro, wovon etwa 755.000 Euro vom Land Niederösterreich und rund 500.000 Euro von der Marktgemeinde Guntersdorf getragen werden.

Derzeit werden die Arbeiten an den Nebenanlagen unter halbseitiger Verkehrsführung ausgeführt. Ab dem 6. Juli 2026 ist – abhängig vom witterungsbedingten Baufortschritt – bis voraussichtlich Anfang Oktober 2026 eine Sperre der Landesstraße B 303 im Baustellenbereich erforderlich, da der Arbeitsablauf dies notwendig macht. Während dieser Zeit wird der Verkehr in beiden Richtungen über die L 35 bis Wullersdorf sowie weiter über die L 1066 über Kalladorf bis Guntersdorf umgeleitet.

Von der Kreuzung der Landesstraße B 303 mit der Landesstraße L 1066 bis zum südlichen Ortsende von Guntersdorf wird der gesamte Straßenoberbau erneuert und abschließend mit einem neuen Fahrbahnbelag versehen. Die Fahrbahn der B 303 wird dabei entsprechend den heutigen Verkehrsstandards und den örtlichen Gegebenheiten auf eine Breite von sechs Metern ausgebaut. Sämtliche Einmündungen in die Gemeindestraßen werden nach dem aktuellen Stand der Technik an die Landesstraße angebunden, um ein sicheres Abbiegen zu gewährleisten. Für Fußgängerinnen und Fußgänger entstehen beidseitig neue Gehsteige, während zahlreiche zusätzliche Abstellflächen künftig ausreichend Raum für den ruhenden Verkehr bieten. Ergänzt wird das Projekt durch Grünraumgestaltungen und Baumpflanzungen, die zu einem harmonischen und attraktiven Ortsbild beitragen sollen.

Nach Verlegung der Einbauten durch die Marktgemeinde Guntersdorf und der Reduktion der Verkehrsmengen aufgrund der Fertigstellung der Weinviertler Schnellstraße S 3 in den Vorjahren haben sich der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Guntersdorf entschlossen, die Fahrbahn und Nebenflächen der Landesstraße B 303 im Ortsgebiet von Guntersdorf in drei Bauabschnitten neu zu gestalten.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]