Juni-Programm im Cinema Paradiso St. Pölten

St. Pölten (OTS) -

Mit einem Film-Café inklusive des Streifens „Calle Málaga“ startet das Cinema Paradiso St. Pölten am heutigen 1. Juni die Reihe seiner Spezialschienen dieses Monats. Kaffee und Kuchen und dazu „Der Teufel trägt Prada 2“ (8. Juni), „Paris Murder Mystery“ (15. Juni), „Die reichste Frau der Welt“ (22. Juni) und „Ticket ins Leben“ (29. Juni) werden auch an den folgenden Montag-Nachmittagen serviert.

„Auf Wolle sieben – Stricken im Paradiso“ bietet diesmal am 10. Juni die Komödie „Glennkill – Ein Schafskrimi“. Am 24. Juni bringt „Im Fokus Weltflüchtlingstag“ den deutschen Dokumentarfilm „Kein Land für Niemand – Abschottung eines Einwanderungslandes“ von Max Ahrens und Maik Lüdemann. Weitere Filmschwerpunkte gibt es zum 100. Geburtstag von Marilyn Monroe mit den „Marilyn Monroe – Filmfesttagen“ inklusive „Das verflixte 7. Jahr“, „Vor dem neuen Tag“, „Fluss ohne Wiederkehr“ und „Manche mögen‘s heiß“ vom 1. Juni bis 19. Juli sowie „Follow the Rainbow Road to Pride“ als Countdown zur Pride-Parade mit den Streifen „Pillion“, „Lesbian Space Princess“, „All of Us Strangers“ und „Slow“ vom 14. Juni bis 25. Juli.

Mit der „Pro Planet Week“ rücken vom 15. bis 21. Juni Filme, Gespräche und Live-Veranstaltungen Umweltthemen in den Mittelpunkt: Sigrid Stagl, Österreichs Wissenschafterin des Jahres 2024, hält am 18. Juni einen Vortrag zum Thema Umweltökonomie, anschließend wartet eine Podiumsdiskussion. Am 19. Juni stehen dann eine Powerpoint-Karaoke-Show und eine DJ-Line auf dem Programm, am 20. Juni wird der Dokumentarfilm „Elements of(f) Balance“ gezeigt und zu einem Filmgespräch mit Othmar Schmiderer geladen. Am 21. Juni schließlich kombiniert die „Bike Film Tour“ Kurzfilme über einen kulinarischen Bikepacking-Trip durch Japan, Mountainbiken in Nepal, die Welt des Lost-Place-Urban-Cyclocross u. a. mit einem kostenlosen Radservice am Rathausplatz direkt vor dem Kino.

Der Reigen der Live-Veranstaltungen startet am 11. Juni mit einem Doppelkonzert von Low Life Rich Kids und Ende zwischen Post-Punk, New Wave und Synthies. Am 20. Juni geben zudem Mira Lu Kovacs und Georg Forstreiter zum Abschluss des diesjährigen St. Pöltner Barockfestivals in der „Barocklounge 3.0“ ein Kurzkonzert, gefolgt von einer DJ-Line mit DJ Meltosh & DJ Lichtfels.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.