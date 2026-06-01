Öffentliches ORF-Hearing des NEOS Lab mit Breitenecker, Höfer, Larcher, Pig und Totzauer

Wien (OTS) -

Um in den Auswahlprozess für den nächsten ORF-Generaldirektor/die nächste ORF-Generaldirektorin mehr Transparenz zu bringen, veranstaltet das NEOS Lab am 2. Juni ein öffentliches Hearing im Funkhaus Wien.

Fix zugesagt haben die Kandidat:innen Markus Breitenecker, Petra Höfer, Johannes Larcher, Clemens Pig und Lisa Totzauer. Im Rahmen des Hearings erhalten die Kandidat:innen die Möglichkeit, ihre Visionen für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich zu präsentieren und sich den Fragen des Publikums zu stellen. Moderiert wird die Runde von Anna Wallner (Die Presse).

Eingeladen wurden alle Personen, die ihre Bewerbung öffentlich gemacht haben und – soweit man das aus öffentlichen Infos ablesen kann – den Ausschreibungskriterien entsprechen.

Alle interessierten Bürger:innen sind eingeladen, am Hearing teilzunehmen oder es im Livestream unter https://www.youtube.com/@NEOSNeuesOesterreich/streams oder auf ORF ON zu verfolgen.

Öffentliches Hearing ORF-Generaldirektor:in

Datum: 02.06.2026, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Funkhaus Wien

Argentinierstraße 30B

1040 Wien

Österreich