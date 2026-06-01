  • 01.06.2026, 13:47:02
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Wehleidige Reaktion der FPÖ soll vom Versagen der Kickl-Kampfmannschaft ablenken

VPNÖ-Zauner an FPÖ-Fiedler: Wer austeilt, muss auch einstecken können

St. Pölten (OTS) - 

„Auch wenn die FPÖ in noch so langen Presseaussendungen versucht, ihren eigenen Misserfolg schönzureden, es bleibt dabei: Herr Fiedler hat in Neunkirchen Sturm gesät und einen festen Denkzettel von der Bevölkerung erhalten. Er ist durch seinen auch unter der Gürtellinie geführten Wahlkampf DER Wahlverlierer der gestrigen Gemeinderatswahl. Wer selbst immer fleißig austeilt, muss auch einstecken können. Die wehleidige Reaktion der FPÖ soll offensichtlich vom eigenen Versagen, insbesondere von der nach Neunkirchen gereisten Kickl-Kampfmannschaft, ablenken", kommentiert VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner.

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