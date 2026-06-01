- 01.06.2026, 13:23:32
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REMINDER: AK Pressegespräch am 2. Juni: Schneckentempo bei Väterbeteiligung
Obwohl Männer in Österreich seit fast 40 Jahren in Karenz gehen können, bleibt die Väterbeteiligung weiter schwach. Zwar konnte der zuletzt sogar rückläufige Trend gestoppt werden, von einer annähernd gleichen Aufteilung der Karenz sind die meisten Eltern hierzulande aber Lichtjahre entfernt. Das sind die aktuellen Ergebnisse des von L & R Sozialforschung durchgeführten AK Wiedereinstiegsmonitorings. Weitere Ergebnisse und welche Maßnahmen daraus resultieren sollten, erläutern im Rahmen einer Pressekonferenz:
Renate Anderl, Präsidentin der AK Wien und der Bundesarbeitskammer
Veronika Adensamer, Expertin AK Wien Abteilung Frauen und Gleichstellung
Dienstag, 2. Juni 2026, 10 Uhr
AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock, 1040 Wien, Plößlgasse 2
Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/wiedereinstieg mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an [email protected]
Rückfragen & Kontakt
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Mag. Michaela Lexa-Frank
Telefon: +43 664 8454166
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.arbeiterkammer.at
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