„Report“ über Sparpaket, Debatte um transparente Gehälter und ORF-Wahl

Wien (OTS) -

Yilmaz Gülüm präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 2. Juni 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Der große Aufschrei

Kürzen, kappen, streichen: Die Regierung schnürt ein milliardenschweres Sparpaket. Seit dem Wochenende ist klar: Die Verhandlungen der Regierungsparteien sind abgeschlossen. Noch vor der Budgetrede von SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer, in der die Details präsentiert werden, sorgen durchgesickerte Sparpläne für Unruhe: weniger Geld für Kuraufenthalte, Einschnitte beim Arbeitsmarkt, Kürzungen an Universitäten. Klar ist: Österreich muss sparen. Aber reichen punktuelle Kürzungen – oder bräuchte es grundlegende Reformen? Und wer zahlt am Ende die Rechnung? Patrick Gruska und Alexandra Nöbauer sprechen mit Betroffenen, Politik und Experten über die Frage, wie radikal der Sparkurs wirklich werden muss, um Österreich aus dem EU-Defizitverfahren zu bringen.

Zwischen Fairness und Bürokratie: Die Debatte um transparente Gehälter

Eigentlich müssten Unternehmen ab 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in wenigen Tagen die Gehälter ihrer Beschäftigten transparent machen. Damit soll der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern geschlossen werden, der in Österreich mit 18 Prozent über dem EU-Schnitt liegt. Wenn Gehaltsunterschiede nicht begründet werden können, drohen den Unternehmen Strafen. Die EU hat vor knapp drei Jahren die sogenannte Lohntransparenz-Richtlinie beschlossen, die eigentlich Anfang Juni in Österreich umgesetzt werden müsste. Doch nach wie vor laufen die Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern, der Widerstand in ÖVP und bei den NEOS steigt. Die Wirtschaftskammer stellt sich quer und warnt vor einem „Bürokratiemonster“. Auch der steirische Anlagenbauer Dr. Aichhorn Group rechnet mit zusätzlichem Aufwand und hohen Kosten durch die Richtlinie. Doch bringt die Umsetzung wirklich nur überbordende Bürokratie oder kann damit die Gehaltsschere geschlossen werden? Sophie-Kristin Hausberger und Barbara Krivanek haben sich die Pro- und Contra-Argumente angehört.

Im Interview: Sozialministerin Korinna Schumann

Gesucht: ORF-Führung

Im größten Medienunternehmen Österreichs, dem ORF, geht das Rennen um dessen Führung ab 2027 ins Finale. Qualifizierte Personen haben sich genug beworben. Doch ist das ein entscheidendes Kriterium? Wieder mischt die Politik im Vorfeld kräftig mit – doch diesmal könnte das tatsächlich ein rechtliches Nachspiel haben. Was ändert sich, was muss sich ändern? Ulla Kramar-Schmid und Martin Pusch analysieren.