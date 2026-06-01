Zwischen Rock, Austropop und Gänsehautmomenten

Salzburg/Klagenfurt (OTS) -

Nach dem erfolgreichen Comeback im vergangenen Jahr wurde der Salzburger Residenzplatz auch 2026 in alter und doch neuer Manier erneut zu einer besonderen Konzertlocation im Herzen der Altstadt. Die Residenzplatz Konzerte haben sich dabei einmal mehr als fixer Bestandteil des Salzburger Kultursommers etabliert und lockten insgesamt rund 25.000 Besucherinnen und Besucher an zwei Abenden an.

Den Auftakt gestaltete der internationale Act Volbeat gemeinsam mit ihrem Support Fulci und ließ die Herzen von rund 12.500 Rock-Fans höher schlagen. Die Energie des Abends, die intensive Stimmung vor historischer Kulisse und die musikalische Wucht der Acts sorgten für ein eindrucksvolles Konzerterlebnis im Herzen der Altstadt.

Am zweiten Abend sorgte das Programm mit Pizzera & Jaus, Wolfgang Ambros sowie AVEC für ein generationenübergreifendes Konzerterlebnis und unterstrich einmal mehr die Bandbreite der Residenzplatz Konzerte – von zeitlosen Klassikern bis hin zu modernen Pop- und Austropop-Momenten. Als Opener wurde mit Berglind zudem einer regionalen Salzburger Künstlerin die Bühne geboten, die diese Möglichkeit eindrucksvoll nutzte und damit ein starkes Zeichen für die musikalische Vielfalt der Stadt setzte.

Der zweite Veranstaltungstag war von einer angespannten Wetterlage geprägt. Eine Starkwetterwarnung führte nach sorgfältiger Evaluierung durch den Krisenstab zu einer kurzfristigen Unterbrechung der Veranstaltung sowie einer vorsorglichen Räumung des Geländes. Nach Entwarnung um 19:20 Uhr konnte der Ablauf wieder aufgenommen werden. Einlass und Programmfortsetzung erfolgten in enger Abstimmung aller Beteiligten rasch und geordnet.

Trotz der Unterbrechung gelang es, das Konzertprogramm mit allen Künstlern fortzuführen. Wolfgang Ambros spielte ein verkürztes Set, bevor Pizzera & Jaus mit nur rund 20 Minuten Verzögerung die Bühne betraten und den Abend mit einer energiegeladenen Show aus Hits, Humor, A-cappella-Momenten sowie einem besonderen Auftritt des „Jedermann“ abrundeten.

Landespolizeidirektor Bernhard Rausch zieht dazu ein positives Fazit: „Aus polizeilicher Sicht verliefen die Residenzplatzkonzerte aufgrund der perfekten Kooperation mit allen beteiligten Institutionen sowie dem Veranstalter sehr erfolgreich und friedlich. In diesem Zusammenhang gilt auch dem Konzertpublikum ein Lob für das besonnene Verhalten anlässlich der kurzzeitigen witterungsbedingten Maßnahmen.“

Auch Veranstalter Thomas Semmler zieht ein positives Resümee: „An zwei Konzertabenden durften wir insgesamt rund 25.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Salzburger Residenzplatz begrüßen. Die Begeisterung des Publikums, die besondere Atmosphäre inmitten der Altstadt sowie die vielen gemeinsamen Momente des Feierns, Singens und Tanzens haben einmal mehr gezeigt, welche Bedeutung Live-Musik für Salzburg und seine Menschen hat.

Auch wenn der zweite Abend wetterbedingt besondere Aufmerksamkeit erforderte, hatte die Sicherheit aller Gäste jederzeit oberste Priorität. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit aller Einsatzorganisationen, Behörden, Sicherheitsverantwortlichen sowie unseres gesamten Veranstaltungsteams konnte die Situation rasch und kontrolliert bewältigt werden. Der weitere Ablauf verlief danach weitgehend reibungslos.“

Weiter ergänzt Semmler: „Mein besonderer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Partnern, Helferinnen und Helfern, den Einsatzorganisationen sowie der Stadt Salzburg mit Herrn Bürgermeister Bernhard Auinger an der Spitze. Ebenso bedanken wir uns bei unserem Publikum für das entgegengebrachte Vertrauen, die Geduld und die großartige Stimmung an beiden Konzertabenden. Veranstaltungen dieser Größenordnung sind nur möglich, wenn viele Menschen mit Verantwortung, Leidenschaft und Teamgeist zusammenarbeiten.

Darüber hinaus bedanken wir uns für die zahlreichen Rückmeldungen und Anregungen, die wir erhalten haben. Dieses Feedback ist für uns sehr wertvoll und wird in die weitere Planung und Entwicklung zukünftiger Veranstaltungen einfließen.“

Auch Bürgermeister Bernhard Auinger zeigt sich erfreut über die Veranstaltung in der Salzburger Altstadt: „Mein großer Dank gilt der hervorragenden Organisation, den grandiosen Künstlern und dem fantastischen Publikum, das zwei Tage lang in bester Stimmung friedlich gefeiert hat. Solche gemeinsamen Erlebnisse sind für unsere Stadt und ihre Bevölkerung von unschätzbarem Wert – sie stärken den Zusammenhalt und prägen die hohe Lebensqualität, die Salzburg ausmacht. Ich freue mich schon jetzt auf die Residenzplatzkonzerte 2027.“

Die große Resonanz bestätigt den anhaltenden Stellenwert der Residenzplatz Konzerte. Umso mehr freut es den Veranstalter, bereits heute ankündigen zu dürfen, dass Residenzplatz LIVE am 4. und 5. Juni 2027 fortgesetzt wird und der Salzburger Residenzplatz erneut zur Bühne für besondere Live-Momente wird.