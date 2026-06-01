KORREKTUR zu OTS0111 vom 01.06.2026: Spatenstich für Sicherheitszentrum Favoriten-Keplergasse

Wien (OTS) -

Mit dem Spatenstich am 1. Juni 2026 fiel der offizielle Startschuss für den Bau des neuen Sicherheitszentrums in der Keplergasse in Wien-Favoriten. Das Projekt ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der Wiener Polizeiinfrastruktur. Es wird – wie auch das bereits in Bau befindliche Sicherheitszentrum Favoriten-Gudrunstraße – moderne Arbeitsbedingungen für unterschiedliche Polizei- und Ermittlungseinheiten bieten und die Sicherheit in Favoriten weiter erhöhen.

Bei der feierlichen Auftaktveranstaltung unterstrichen Innenminister Gerhard Karner, Gemeinderat Marcus Schober, der Wiener Landespolizeivizepräsident Franz Eigner sowie Christine Dornaus, Geschäftsführerin der ARE Austrian Real Estate, die große Bedeutung des Vorhabens für die Polizistinnen und Polizisten, die dort ab Anfang 2028 ihren Dienst versehen werden.

Mehrere Polizei- und Ermittlungseinheiten ab Anfang 2028 unter einem Dach

In der Keplergasse 10 entsteht ein sechsgeschossiger Neubau mit einer Gesamtfläche von rund 2.100 Quadratmetern – die Inbetriebnahme des neuen Sicherheitszentrums ist für Anfang 2028 geplant. Künftig werden dort eine Polizeiinspektion sowie Ermittlungseinheiten des Landeskriminalamts und des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung untergebracht sein. Darüber hinaus entstehen Bereitschaftsräumlichkeiten für Einsatzkräfte.

Innenminister Gerhard Karner: „Wir werden auch in Zukunft in schlagkräftige und zeitgemäße Infrastruktur sowie die weitere personelle Stärkung investieren. Das Sicherheitszentrum wird unter modernsten Bedingungen zur Sicherheit in Favoriten und Wien beitragen.“

„Mit diesem Spatenstich setzen wir ein gemeinsames Zeichen für mehr Sicherheit in Wien. Wir investieren in moderne Infrastruktur und in gute Arbeitsbedingungen für jene, die täglich für unseren Schutz sorgen. Dieses Projekt stärkt Präsenz, Vertrauen und den Rechtsstaat vor Ort. Mein Dank gilt allen Polizistinnen und Polizisten für ihren Einsatz“, ergänzte Landtagsabgeordneter Marcus Schober in Vertretung des Wiener Bürgermeisters.

Landespolizeivizepräsident Franz Eigner betonte: „Mit dem geplanten neuen Sicherheitszentrum wird eine Dienststelle entstehen, deren Raum- und Funktionskonzept den Anforderungen einer modernen Polizeieinrichtung entspricht. Großzügig dimensioniert sowie funktionell und technisch auf dem Stand der Zeit. Unsere Kolleginnen und Kollegen werden hervorragende Arbeitsbedingungen vorfinden und die Bevölkerung eine polizeiliche Anlaufstelle, die für sie da ist.“

ARE-Geschäftsführerin Dornaus sagte: „Mit dem neuen Polizeigebäude in Wien-Favoriten realisiert die ARE Austrian Real Estate gemeinsam mit dem Bundesministerium für Inneres einen zeitgemäßen und funktionalen Standort für die Wiener Polizei. Der Neubau in Holz-Hybrid-Bauweise verbindet moderne Arbeitsbedingungen mit hohen ökologischen Standards – vom Einsatz des nachwachsenden Baustoffs Holz über begrünte Fassaden und Regenwassernutzung bis hin zu einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Damit leisten wir einen Beitrag zu einer modernen Sicherheitsinfrastruktur und zu einer qualitätsvollen Weiterentwicklung des Standorts.“

Derzeit versehen die Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion Keplergasse ihren Dienst in einem Ausweichquartier in der Columbusgasse. Das bisherige Gebäude entsprach aufgrund seines baulichen Zustandes sowie der fehlenden Barrierefreiheit nicht mehr den Anforderungen eines modernen Amtsgebäudes.