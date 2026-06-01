- 01.06.2026, 12:30:32
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- OTS0113
Termine am 2. Juni in der Rathauskorrespondenz
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- 10.30 Uhr, Startschuss-PK für Sports Austria Finals mit u.a. Bürgermeister Michael Ludwig, Staatssekretärin Michaela Schmidt und Sport-Austria-Präsident Hans Niessl (1., Rathaus, Festsaal) Livestream auf www.wien.gv.at. Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.
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