Termine am 2. Juni in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) -



10.30 Uhr, Startschuss-PK für Sports Austria Finals mit u.a. Bürgermeister Michael Ludwig, Staatssekretärin Michaela Schmidt und Sport-Austria-Präsident Hans Niessl (1., Rathaus, Festsaal) Livestream auf www.wien.gv.at. Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt

Rathauskorrespondenz

Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

Telefon: 01 4000-81081

E-Mail: [email protected]

Website: https://presse.wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK