- 01.06.2026, 12:15:03
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TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Lindau – Bezaubernde Bodensee-Insel“
Am 6. Juni um 16.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON
Lindau, die historische deutsche Inselstadt am bayrischen Bodenseeufer, ist bekannt für ihre Altstadt mit mehr als 500 gut erhaltenen, denkmalgeschützten Einzelobjekten. Charmant ist Lindau durch seine Vielzahl an kleinen und großen Plätzen sowie romantischen Innenhöfen, schmalen Durchgängen, malerischen Gassen, pittoresken Türmen und seinen Hafen mit dem bayrischen Löwen als Blickpunkt. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt, wie sich Lindau – im 9. Jahrhundert gegründet – durch die strategisch gute Lage zu einem wohlhabenden Handelszentrum und Besuchermagneten entwickelt hat.
Gestaltung, Kamera und Schnitt: Aro Film
Redaktion: Angelika Simma-Wallinger
Gesamtleitung: Markus Klement
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