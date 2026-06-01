- 01.06.2026, 12:15:02
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AVISO: AK Pressekonferenz am 8. Juni: Wenn Hitze am Arbeitsplatz zur Gefahr wird – Studie zeigt Belastungsgrenzen auf
Die Klimakrise macht extreme Hitze zunehmend zur massiven Belastung für hunderttausende Arbeitnehmer:innen. Die seit Jänner 2026 geltende Hitzeschutzverordnung setzt erste wichtige Schritte, doch eine neue Studie der Medizinischen Universität Wien im Auftrag der AK Wien zeigt: Um gesundheitliche Schäden abzuwenden, reicht der bloße Blick auf das Thermometer nicht aus. Welche Kriterien ausschlaggebend für das Ergreifen von Schutzmaßnahmen und welche weiteren rechtlichen Anpassungen notwendig sind, erläutern im Rahmen einer Pressekonferenz:
- Ines Stilling, Bereichsleiterin Soziales an der AK Wien
- Hans-Peter Hutter, Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin am Zentrum für Public Health der MedUni Wien
Wann: Montag, 08. Juni 2026, 10.00 Uhr
Wo: 1040, AK Medienraum im Bürogebäude, Plößlgasse 2, 6. Stock
Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://vimeo.com/event/5968942 verfolgen.
Anmeldung und Fragen bitte via E-Mail an [email protected]
Wir freuen uns, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz oder im Livestream begrüßen zu dürfen.
Hinweis: Am Folgetag (9. Juni) findet zum Hitzeaktionstag die Veranstaltung „Coole Lösungen am Arbeitsplatz“ statt, die von Bundesministerin Schumann eröffnet wird.
- Zeit: 09:30 bis 16:30 Uhr
- Ort: AK Bildungsgebäude, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien
Anmeldung (bis 05. Juni): veranstaltung.akwien.at/de/coole-loesungen-am-arbeitsplatz
AK Pressekonferenz: Wenn Hitze am Arbeitsplatz zur Gefahr wird – Studie zeigt Belastungsgrenzen auf
Datum: 08.06.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: AK Medienraum im Bürogebäude, 6.Stock
Plößlgasse 2
1040 Wien
Hitzeaktionstag 2026: Coole Lösungen am Arbeitsplatz
Datum: 09.06.2026, 09:30 Uhr - 09.06.2026, 16:30 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: AK Bildungsgebäude
Theresianumgasse 16-18
1040 Wien
URL: https://veranstaltung.akwien.at/de/coole-loesungen-am-arbeitsplatz
Rückfragen & Kontakt
Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Ozren Sehic, MA MSc
Telefon: +43 664/883 675 29
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.arbeiterkammer.at
Ausschließlich für Medienanfragen!
Für alle anderen Anfragen:
https://wien.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html
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