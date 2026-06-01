  • 01.06.2026, 12:15:02
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AVISO: AK Pressekonferenz am 8. Juni: Wenn Hitze am Arbeitsplatz zur Gefahr wird – Studie zeigt Belastungsgrenzen auf

Wien (OTS) - 

Die Klimakrise macht extreme Hitze zunehmend zur massiven Belastung für hunderttausende Arbeitnehmer:innen. Die seit Jänner 2026 geltende Hitzeschutzverordnung setzt erste wichtige Schritte, doch eine neue Studie der Medizinischen Universität Wien im Auftrag der AK Wien zeigt: Um gesundheitliche Schäden abzuwenden, reicht der bloße Blick auf das Thermometer nicht aus. Welche Kriterien ausschlaggebend für das Ergreifen von Schutzmaßnahmen und welche weiteren rechtlichen Anpassungen notwendig sind, erläutern im Rahmen einer Pressekonferenz:

  • Ines Stilling, Bereichsleiterin Soziales an der AK Wien
  • Hans-Peter Hutter, Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin am Zentrum für Public Health der MedUni Wien

Wann: Montag, 08. Juni 2026, 10.00 Uhr

Wo: 1040, AK Medienraum im Bürogebäude, Plößlgasse 2, 6. Stock

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://vimeo.com/event/5968942 verfolgen.

Anmeldung und Fragen bitte via E-Mail an [email protected]

Wir freuen uns, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz oder im Livestream begrüßen zu dürfen.

Hinweis: Am Folgetag (9. Juni) findet zum Hitzeaktionstag die Veranstaltung „Coole Lösungen am Arbeitsplatz“ statt, die von Bundesministerin Schumann eröffnet wird.

  • Zeit: 09:30 bis 16:30 Uhr
  • Ort: AK Bildungsgebäude, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien

Anmeldung (bis 05. Juni): veranstaltung.akwien.at/de/coole-loesungen-am-arbeitsplatz

AK Pressekonferenz: Wenn Hitze am Arbeitsplatz zur Gefahr wird – Studie zeigt Belastungsgrenzen auf

Datum: 08.06.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: AK Medienraum im Bürogebäude, 6.Stock
Plößlgasse 2
1040 Wien

Hitzeaktionstag 2026: Coole Lösungen am Arbeitsplatz

Datum: 09.06.2026, 09:30 Uhr - 09.06.2026, 16:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: AK Bildungsgebäude
Theresianumgasse 16-18
1040 Wien

URL: https://veranstaltung.akwien.at/de/coole-loesungen-am-arbeitsplatz

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Ozren Sehic, MA MSc
Telefon: +43 664/883 675 29
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Website: https://wien.arbeiterkammer.at

Ausschließlich für Medienanfragen!
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[Montag, 08.06.2026, 10:00]
[Dienstag, 09.06.2026, 09:30]

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