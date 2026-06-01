Nominierte für Musikpreis des ORF Vorarlberg „Sound@V“ 2026 stehen fest

Wien (OTS) -

57 Vorarlberger Bands und Soloacts haben ihre Songs für den Musikpreis des ORF Vorarlberg „Sound@V“ 2026 eingereicht. Von diesen wurden 16 nominiert. Nun entscheiden eine international besetzte Fachjury und das Publikum gemeinsam, wer heuer das sagenhafte Preisgeld von insgesamt 25.000 Euro und die begehrten Trophäen mit nach Hause nimmt. Ab 8. Juni 2026 heißt es: Voten auf der Online-Seite vorarlberg.ORF.at! Alle sind eingeladen, für ihre Favoritinnen und Favoriten zu stimmen.

16 Nominierte am Start

In den vier Kategorien Rock/Pop, Alternative / Singer-Songwriter, Open Pool und Newcomer presented by AKM/aume stehen jeweils vier Acts zur Auswahl:

POP/ROCK

Cordoba78

Johnny Indigo

Philipp Lingg Band

UH! Batman

ALTERNATIVE/SINGER-SONGWRITER

Merce

Mona Ida

Nnella

Philomena

OPEN POOL

Linus vom See & Wavyfrisch

Nika

Reality Break

V!da

NEWCOMER (presented by AKM/aume)

Fast Love

Felizitas

Jenna Ham

Untiled

Alle Infos zu den Nominierten gibt’s auf vorarlberg.ORF.at.

Online-Voting auf vorarlberg.ORF.at

Am 8. Juni startet das große Online-Voting auf vorarlberg.ORF.at. Bis 28. Juni sind alle aufgerufen, für ihre Favoritinnen und Favoriten zu stimmen. Mit jedem Klick kommen die Nominierten dem begehrten Musikpreis einen Schritt näher. Das Ergebnis setzt sich aus dem Online-Voting sowie der Expertenmeinung einer internationalen Fachjury zusammen.

Award-Show österreichweit im TV

Wer die insgesamt 25.000 Euro Preisgeld bei der großen „Sound@V“-Award-Show abräumt, zeigt sich dann am 10. Juli im Rahmen des Poolbar Festivals in Feldkirch. Der Eintritt zu diesem abendlichen Open-Air-Event ist frei. Die Award-Show wird heuer österreichweit im Fernsehen gezeigt – im Rahmen der Reihe „Sommerbühne“ am Samstag, 18. Juli, um 17.55 Uhr in ORF 2 sowie am Sonntag, 19. Juli, um 9.05 Uhr in ORF III.

Starke Partner für neuen Sound

Der Musikpreis „Sound@V“ des ORF Vorarlberg wird gemeinsam mit dem Zukunftsprogramm „Chancenreicher Lebensraum Vorarlberg“, der „NEUE am Sonntag“, der VKW und dem Poolbar Festival auf die Bühne gebracht.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Wie kreativ die Vorarlberger Musikszene ist, zeigt sich einmal mehr in der breiten musikalischen Vielfalt der 16 nominierten Bands und Soloacts. Mit dem ‚Sound@V‘ schicken wir hörbar musikalische Grüße aus Vorarlberg!“

Stefan Höfel, Team „Sound@V“ ORF Vorarlberg: „Jedes Jahr freuen wir uns auf die vielen Einreichungen. Wie schon in den vergangenen Jahren war das Niveau auch 2026 wieder sehr, sehr hoch. Besonders cool in diesem Jahr: Die besten Acts der ‚Sound@V‘-Award-Show gibt’s national im TV auf ORF 2 und ORF III zu sehen!“