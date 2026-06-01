- 01.06.2026, 11:38:02
- /
- OTS0100
Wer wird ORF-Chef:in? "Breaking Media Spezial" am Dienstag, 2. Juni um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN
Gundula Geiginger begrüßt Breitenecker, Larcher, Pig, Schütz, Totzauer, Zierhut-Kunz. Danach diskutiert Manuela Raidl mit Westenthaler, Dobusch, Tóth und Mahr
Die Bewerbungsfrist ist abgeschlossen und die Kandidat:innen stehen fest: Insgesamt sind 77 Bewerbungen für den Posten des ORF-Generaldirektors eingegangen. In einem "Breaking Media Spezial" um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN diskutieren die sechs aussichtsreichsten Bewerber:innen darüber, wie sie die Zukunft des größten Medienunternehmen des Landes gestalten wollen.
Unter der Leitung von "Breaking Media"-Moderatorin Gundula Geiginger treffen dabei aufeinander:
- Eva Schütz, Herausgeberin und Gründerin, Exxpress
- Kathrin Zierhut-Kunz, kaufmännische Geschäftsführerin, ORF III
- Lisa Totzauer, TV-Magazin-Chefin, ORF
- Clemens Pig, CEO, APA
- Johannes Larcher, Medienmanager, u.a. früher bei HBO Max und Hulu
- Markus Breitenecker, ehem. COO, ProSiebenSat. 1 und PULS 4-Gründer
Direkt danach diskutieren vier Medieninsider bei "Pro und Contra"-Moderatorin Manuela Raidl die Zukunft des ORF und der österreichischen Medienpolitik:
- Barbara Tóth, Leitende Redakteurin, Falter
- Hans Mahr, Medienmanager, u.a. früher bei RTL und Krone
- Leonhard Dobusch, ORF-Stiftungsrat
- Peter Westenthaler, ORF-Stiftungsrat
"Wer wird ORF-Chef:in? Breaking Media Spezial" am Dienstag um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN
Rückfragen & Kontakt
ProSiebenSat.1 PULS 4
Stephanie Woloch
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PCT