Wer wird ORF-Chef:in? "Breaking Media Spezial" am Dienstag, 2. Juni um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Wien (OTS) -

Die Bewerbungsfrist ist abgeschlossen und die Kandidat:innen stehen fest: Insgesamt sind 77 Bewerbungen für den Posten des ORF-Generaldirektors eingegangen. In einem "Breaking Media Spezial" um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN diskutieren die sechs aussichtsreichsten Bewerber:innen darüber, wie sie die Zukunft des größten Medienunternehmen des Landes gestalten wollen.

Unter der Leitung von "Breaking Media"-Moderatorin Gundula Geiginger treffen dabei aufeinander:

Eva Schütz , Herausgeberin und Gründerin, Exxpress

, Herausgeberin und Gründerin, Exxpress Kathrin Zierhut-Kunz , kaufmännische Geschäftsführerin, ORF III

, kaufmännische Geschäftsführerin, ORF III Lisa Totzauer , TV-Magazin-Chefin, ORF

, TV-Magazin-Chefin, ORF Clemens Pig , CEO, APA

, CEO, APA Johannes Larcher , Medienmanager, u.a. früher bei HBO Max und Hulu

, Medienmanager, u.a. früher bei HBO Max und Hulu Markus Breitenecker, ehem. COO, ProSiebenSat. 1 und PULS 4-Gründer

Direkt danach diskutieren vier Medieninsider bei "Pro und Contra"-Moderatorin Manuela Raidl die Zukunft des ORF und der österreichischen Medienpolitik:

Barbara Tóth , Leitende Redakteurin, Falter

, Leitende Redakteurin, Falter Hans Mahr , Medienmanager, u.a. früher bei RTL und Krone

, Medienmanager, u.a. früher bei RTL und Krone Leonhard Dobusch , ORF-Stiftungsrat

, ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler, ORF-Stiftungsrat

"Wer wird ORF-Chef:in? Breaking Media Spezial" am Dienstag um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN