  • 01.06.2026, 11:38:02
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Wer wird ORF-Chef:in? "Breaking Media Spezial" am Dienstag, 2. Juni um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Gundula Geiginger begrüßt Breitenecker, Larcher, Pig, Schütz, Totzauer, Zierhut-Kunz. Danach diskutiert Manuela Raidl mit Westenthaler, Dobusch, Tóth und Mahr

Wien (OTS) - 

Die Bewerbungsfrist ist abgeschlossen und die Kandidat:innen stehen fest: Insgesamt sind 77 Bewerbungen für den Posten des ORF-Generaldirektors eingegangen. In einem "Breaking Media Spezial" um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN diskutieren die sechs aussichtsreichsten Bewerber:innen darüber, wie sie die Zukunft des größten Medienunternehmen des Landes gestalten wollen.

Unter der Leitung von "Breaking Media"-Moderatorin Gundula Geiginger treffen dabei aufeinander:

  • Eva Schütz, Herausgeberin und Gründerin, Exxpress
  • Kathrin Zierhut-Kunz, kaufmännische Geschäftsführerin, ORF III
  • Lisa Totzauer, TV-Magazin-Chefin, ORF
  • Clemens Pig, CEO, APA
  • Johannes Larcher, Medienmanager, u.a. früher bei HBO Max und Hulu
  • Markus Breitenecker, ehem. COO, ProSiebenSat. 1 und PULS 4-Gründer

Direkt danach diskutieren vier Medieninsider bei "Pro und Contra"-Moderatorin Manuela Raidl die Zukunft des ORF und der österreichischen Medienpolitik:

  • Barbara Tóth, Leitende Redakteurin, Falter
  • Hans Mahr, Medienmanager, u.a. früher bei RTL und Krone
  • Leonhard Dobusch, ORF-Stiftungsrat
  • Peter Westenthaler, ORF-Stiftungsrat

"Wer wird ORF-Chef:in? Breaking Media Spezial" am Dienstag um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN

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