ORF im Mai 2026: 33,4 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) -

Die ORF-Sendergruppe erreichte im Mai 2026 mit u. a. der Berichterstattung zum ESC in Wien, den finalen „Kommissar Rex“-Folgen, neuen Folgen der „Soko Donau“, der Formel 1 aus den USA, dem ÖFB-Cup-Finale, einer neuen Ausgabe von „Universum – Die Show“ sowie der aktuellen Berichterstattung einen Marktanteil von 33,4 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,283 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 43,5 Prozent der TV-Bevölkerung. Damit erreichte der ORF nach dem Fünf-Jahres-Rekord vom April nun den höchsten Mai-Wert seit zehn Jahren!

Weitere Key-Facts zum Mai 2026

ORF 1: 1,708 Millionen Seher:innen (10,8 Prozent Marktanteil), ORF 2: 2,433 Millionen Seher:innen (19,5 Prozent MA), ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 39,5 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Eurovision Song Contest Finale“ (16. Mai)

1,592 Millionen Zuschauer:innen, 53 Prozent Marktanteil

„Zeit im Bild“ (11. Mai)

1,185 Millionen Zuschauer:innen, 53 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (11. Mai)

1,098 Millionen Zuschauer:innen, 57 Prozent Marktanteil

„Eurovision Song Contest Halbfinale“ (14. Mai)

702.000 Zuschauer:innen, 29 Prozent Marktanteil

„Kommissar Rex“ (11. Mai)

694.000 Zuschauer:innen, 26 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (7. Mai)

678.000 Zuschauer:innen, 27 Prozent Marktanteil

„Soko Donau“ (5. Mai)

678.000 Zuschauer:innen, 27 Prozent Marktanteil

„Formel 1 Großer Preis von Miami“ (3. Mai)

620.000 Zuschauer:innen, 27 Prozent Marktanteil

„Tatort“ (6. Mai)

619.000 Zuschauer:innen, 24 Prozent Marktanteil

„Eurovision Song Contest Halbfinale“ (12. Mai)

618.000 Zuschauer:innen, 27 Prozent Marktanteil

Mai-Topwerte in ORF 1

-- Die spektakuläre Finalshow des 70. Eurovision Song Contest 2026 wollten sich bis zu 1,693 Millionen Zuseherinnen und Zuseher bei einem Marktanteil von bis zu 61 Prozent ( 12+) bei der Präsentation der Songs nicht entgehen lassen; im Schnitt sahen 1.550.000 bei 54 Prozent Marktanteil die Präsentation der Songs; der Sendungsteil mit den Songs 8 bis 15, in dem mit Startnummer 12 „Bangaranga“ lief, war mit 1.592.000 der reichweitenstärkste seit dem ESC 2015 in Wien – Rekord! Mit den drei Live-Shows – dem ersten und zweiten Semifinale und der großen Finalsendung – und der ESC-Vorberichterstattung im ORF-1-Vorabend zog der Eurovision Song Contest im ORF-Fernsehen insgesamt 4,567 Millionen Zuschauer:innen (weitester Seherkreis) in seinen Bann, das sind 61 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

--Was für ein Comeback von „Kommissar Rex“: Insgesamt 2,734 Millionen Zuschauer:innen (weitester Seherkreis) ließen sich die Rückkehr des Spürhundes im April und Mai nicht entgehen, den Monats-Topwert erzielte die ORF/SAT.1-Kult-Krimireihe am 11. Mai mit 694.000 Reichweite bei 26 Prozent Marktanteil (und 24 bzw. 26 Prozent in den jungen Zielgruppen).

-- Das ÖFB-Cupfinale LASK – Altach am 1. Mai war nicht nur ein Top-Spiel, sondern erreichte auch Top-Quoten: Bis zu 401.000 ließen sich den Cup-Fight in ORF 1 nicht entgehen, im Schnitt sahen 400.000 bei 30 Prozent Marktanteil die (zweite Hälfte der) Verlängerung; in den jungen Zielgruppen 12–49 und 12–29 wurden dabei 39 bzw. 69 Prozent Marktanteil erreicht.

Mai-Topwerte in ORF 2

-- Reichweiten-Höhen für „Die Bergretter“: Am 20. Mai ließen sich im Schnitt 525.000 bei 23 Prozent Marktanteil die entsprechende Folge nicht entgehen.

-- Im Schnitt 462.000 bei 19 Prozent Marktanteil wollten am 12. Mai in einer „Universum“-Produktion „Wildtiere privat“ kennenlernen.

Mai-Topwerte in ORF III

-- Das Reichweiten-Ranking führt im Mai „Land der Berge: Bergbäuerinnen im Südtiroler Sommer“ (28. Mai) mit 142.000 Reichweite bei 7 Prozent Marktanteil an, gefolgt von „Landleben: Rund um die Hochtorgruppe“ (20. Mai) mit 130.000 Reichweite bei 6 Prozent Marktanteil und „Heimat Österreich: Großarl – Tal der Almen“ (20. Mai) mit 121.000 RW und 5 Prozent MA.

Mai-Rekorde beim Streaming

Nicht zuletzt dank des sehr großen Interesses an den ESC-Angeboten verbuchten die ORF-Videostreams, insbesondere durch die Nutzung über den digitalen Flagshipstore ORF ON, zwei neue Mai-Rekorde: Sowohl beim Nutzungsvolumen mit insgesamt 486 Millionen Minuten als auch bei den Bruttoviews (Videostarts) mit 104 Millionen wurden die bisher höchsten Mai-Werte seit Einführung der Online-Bewegtbild-Messung im Jahr 2017 erzielt. Auch 15,1 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) waren sehr stark. (Quelle: AGTT/GfK TELETEST Zensus, in Österreich, vorläufige Zahlen). Neben dem umfassenden und besonders intensiv genutzten Streaming-Angebot zum und rund um den ESC zählten zu den Highlights im Fiction- und Unterhaltungsbereich u. a. die neuen „Kommissar Rex“-Krimis, die neue „Soko Donau“-Staffel und „Willkommen Österreich“. Auch Schwerpunkte im Infobereich (z. B. die Lage im Nahen Osten) und Sport-Events vom Formel-1-Grand-Prix der USA über das Fußballcup-Finale bis zur Eishockey-WM waren stark nachgefragt.