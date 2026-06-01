Wüstenrot Gruppe startet kostenloses Girokonto „ZERO“

Salzburg/Wien (OTS) -

Mit 1. Juni 2026 erweitert die Wüstenrot Gruppe ihr Angebot um das kostenlose Girokonto „ZERO“. Es richtet sich an Kund:innen, die ihre Bankgeschäfte flexibel, eigenständig und bevorzugt digital erledigen möchten. Bei einem monatlichen Mindesteingang von 500 Euro ist die Kontoführung kostenlos. Parallel zum Produktlaunch präsentiert sich Wüstenrot erstmals im neuen Markendesign.

Digitales Konto als Ergänzung des bestehenden Angebots

Mit „ZERO“ ergänzt Wüstenrot sein Giro-Angebot um eine rein digitale Kontovariante mit Fokus auf Einfachheit und Alltagstauglichkeit. Der Wechsel zu Wüstenrot ZERO gelingt schnell und unkompliziert mit dem integrierten digitalen Kontowechselservice. Das Konto kann ausschließlich online eröffnet werden. Inkludiert sind unbegrenzte Bargeldbehebungen an Geldausgabeautomaten innerhalb des Euro-Raums, Internet- und App-Banking, elektronische Kontoauszüge, eine Debitkarte sowie Apple Pay, Google Pay und Click to Pay (schneller Online-Checkout mit gespeicherten Kartendaten). Das Konto ist als Einzelkonto konzipiert. Eine Einkaufsreserve kann bonitätsabhängig nach etwa drei Monaten eingeräumt werden.

Wüstenrot trägt damit dem Wandel im österreichischen Bankenmarkt Rechnung, in dem leicht zugängliche Online-Produkte und niedrige laufende Kosten für viele zunehmend an Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig bleibt das bestehende Beratungsangebot erhalten: Kund:innen können weiterhin je nach Bedarf persönliche Beratung oder digitale Kanäle nutzen.

„Digitale Selbstständigkeit, einfache Prozesse und Kostentransparenz prägen das Kundenverhalten im Retail Banking immer stärker. Mit ‚Wüstenrot ZERO‘ setzen wir genau dort an und schaffen ein Kontoangebot, das diese Erwartungen konsequent aufgreift und unser Giro-Portfolio strategisch erweitert“, so Wüstenrot CEO Mag. Gregor Hofstätter-Pobst.

Neuer Markenauftritt zum Produktlaunch

Mit dem Marktstart des neuen Girokontos präsentiert sich die Wüstenrot Gruppe erstmals im neuen Design. Entwickelt in Zusammenarbeit mit der Lead-Agentur Campaigning Bureau, führt der überarbeitete Auftritt den etablierten Markenkern visuell konsequent weiter und macht die Marke Wüstenrot klarer erkennbar. Tragendes Element ist dabei „Ganz meins“, das Wüstenrot seit 2023 sukzessive über unterschiedliche Kommunikationsanlässe hinweg etabliert hat – vom Bankenlaunch mit „Durch die Bank ganz meins“ über das Employer Branding mit „Durch den Job ganz meins“ bis zum Jubiläumsauftritt „100 Jahre ganz meins“. Im neuen Design wird dieser Gedanke nun visuell konsequenter übersetzt.

„Mit dem neuen Markenauftritt machen wir sichtbarer, wofür Wüstenrot steht: für einfache Zugänge, persönliche Nähe und die Freiheit, je nach Bedarf digital oder persönlich zu entscheiden“, so Julia Altendorfer, Marketingleiterin der Wüstenrot Gruppe.

Prägend bleiben die drei Rottöne aus dem Logo, für ein stärkeres Branding werden in Headlines und Sublines gezielt zwei Logo-Rottöne aufgegriffen. Weiß- und Sandflächen in unterschiedlichen Transparenzstufen ergänzen den Auftritt und schaffen eine klare, ruhige Gestaltung, die Inhalte besser strukturiert und zentrale Botschaften stärker zur Geltung bringt. Auch die Bildsprache wird authentischer und fokussiert stärker auf Alltagssituationen.

Ab 1. Juni wird das neue Markendesign schrittweise über die zentralen Kommunikationskanäle ausgerollt und erstmals im Rahmen der Kampagne zum neuen Girokonto „ZERO“ sichtbar.

WÜSTENROT ZERO AUF EINEN BLICK

Kontoführung: 0,00 Euro bei monatlichem Mindesteingang von 500 Euro, sonst 4,90 Euro pro Monat

Abschluss: ausschließlich online unter wuestenrot.at

Kontomodell: Einzelkonto

Inkludierte Leistungen: Internet- und App-Banking, elektronische Kontoauszüge, 1 Debitkarte, Kontowechselservice, Bargeldbehebungen im Euro-Raum

Digitales Bezahlen: Apple Pay, Google Pay, Click to Pay

Einkaufsreserve: bonitätsabhängig, nach drei Monaten

SmartCash: 3,50 Euro ab der ersten Transaktion

Zielgruppe: digital orientierte Kund:innen, die Wert auf einfache Banklösungen und faire Konditionen legen

NEUER MARKENAUFTRITT AUF EINEN BLICK