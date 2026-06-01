Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Am Mittwoch, 3. Juni, spielt die Formation Krautschädl im Zuge ihrer „Let‘s Schädl Again“-Tour beim Saisonabschlusskonzert der Bühne im Hof in St. Pölten oberösterreichischen Rock; Support ist die St. Pöltner Band Attic. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail [email protected] und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail [email protected].

Ebenfalls am Mittwoch, 3. Juni, umrahmen Ensembles aus den verschiedensten musikalischen Richtungen ab 18.30 Uhr in Bad Fischau eine „Kunst Mond Nacht“, die an verschiedenen Plätzen der Thermalgemeinde einen Bogen von sakraler Musik über klassische Kammer- bis zur Unterhaltungsmusik aus mehreren Jahrhunderten spannt. Mit dabei sind u. a. der Chor und das Klarinettentrio des BORG Hegelgasse 12 in Wien, das Streichensemble der J. M. Hauer-Musikschule Wiener Neustadt sowie das Schlagzeugensemble und das Alphornquartett der Musikschule Bad Fischau-Brunn. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4418770, e-mail [email protected] und www.schloss-fischau.at.

Am Mittwoch, 3. Juni, verwandelt sich auch der Schlossgarten der Schallaburg ab 18 Uhr wieder zur „Sonnenklang“-Bühne für DJ Chiara Valentina / ChiVas, DJ Salty Caballero und DJ Jimmy Clank. Nähere Informationen und Karten unter 02754/6317, e-mail [email protected] und www.schallaburg.at.

Beim nächsten Jazz Café Project im Theater am Steg in Baden greifen Leo’s Jazzorgel & Friends am Mittwoch, 3. Juni, „Voll in die Tasten!", ehe sich das Duo Vanja Toscano und Anna Maurer am Donnerstag, 11. Juni, mit Gesang und Klavier dem traditionellen Jazz widmet. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; Eintritt: freie Spende. Nähere Informationen bei der Kulturabteilung Baden unter 02252/86800-522 und e-mail [email protected].

Von Donnerstag, 4., bis Samstag, 6. Juni, verwandelt sich der Südtirolerplatz in Krems beim „FESTival am Steinertor“ zu einer großen Konzertbühne für Melissa Naschenweng (Donnerstag, 4. Juni, ab 20 Uhr), Lemo & Thorsteinn Einarsson (Freitag, 5. Juni, ab 18 Uhr) sowie Edmund (Samstag, 6. Juni, ab 20 Uhr). Nähere Informationen unter e-mail [email protected]; Karten unter www.ticketladen.at.

Am Freitag, 5. Juni, tritt ab 19.30 Uhr in der Kulturbühne DAKIG in Gänserndorf Elmo Nero mit der Bassistin Gina Schwarz, dem Gitarristen Christoph Helm und dem Schlagzeuger Chris Parker auf. Nähere Informationen und Karten unter 0650/8504546 und www.kulturbuehne.at.

Am Samstag, 6. Juni, macht das Trio HAEZZ in Zuge seiner Album-Release-Tour ab 19 Uhr im Tonsalon Herrnhof in Reichenau an der Rax Station. Nähere Informationen und Karten unter 0660/7319853, e-mail [email protected] und www.herrnhof.at/tonsalon.

Im Dorfzentrum Meiseldorf präsentiert die oberösterreichische Mundart-Band Andakawa am Samstag, 6. Juni, ab 19.30 Uhr ihr Programm „Chat-Lag nach Noten. Von geheimen Chat-Protokollen und musikalischen Höhenflügen“. Nähere Informationen und Karten unter e-mail [email protected] und www.marte.meiseldorf.at.

Mit „Sinnesreich“ bringt das Vokalensemble Vocalodie am Samstag, 6. Juni, ab 19.30 Uhr im Dürnhof in Zwettl in einem gemeinsam mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten entwickelten Programm Vokalmusik in einem abgedunkelten Raum zu Gehör. Am Donnerstag, 11. Juni, folgt ab 10 Uhr im Stadtsaal Zwettl das Schulkonzert „La Meravigliosa“, bei dem das Fedami Trio ab 10 Uhr versucht, eine verzauberte Statue, genannt „La Meravigliosa“, zum Sprechen zu bewegen. Nähere Informationen und Karten unter 0664/2040608, e-mail [email protected] und www.jeunesse.at.

Der diesjährige „Klangraum Waidhofen“ im Kristallsaal des Rothschildschlosses in Waidhofen an der Ybbs beendet sein Programm am Sonntag, 7. Juni, mit einer Matinee des Pianisten Kiron Atom Tellian, der ab 11 Uhr einen Dialog zwischen Frédéric Chopin und Alexander Scriabin zu Gehör bringt. Nähere Informationen und Karten beim Bürgerservice Waidhofen an der Ybbs unter 07442/511 und e-mail [email protected] bzw. www.klangraeume.at.

Mit „Resonanzen & Raritäten“ setzt der „Variacello“-Konzertreigen am Sonntag, 7. Juni, ab 15 Uhr im Stift Neukloster in Wiener Neustadt sein Programm fort: Gestaltet wird das Duokonzert von Ines Schüttengruber an der Orgel und Stefan Teufert am Violoncello. Nähere Informationen und Karten unter 0680/1345371, e-mail [email protected] und www.variacello.com.

„Kultur in Langenloiser Höfen & Gärten 2026“ bietet am Sonntag, 7. Juni, ab 17 Uhr im Loisium „Buonasera Signorina“, eine Hommage an Fred Buscaglione des Baritons Marco Di Sapia, sowie am Freitag, 12. Juni, ab 19.30 Uhr im Hof der Familie Ketter in Langenlois „Ramasuri“ mit Olivia Herzog, Barbara Plank und Angelika Zach, die Pop und Soul in österreichischer Mundart und auf Englisch hören lassen. Nähere Informationen und Karten für den 7. Juni unter 02734/3450, e-mail [email protected] und www.kulturlangenlois.at bzw. für den 12. Juni unter e-mail [email protected] und www.lakult.at.

Im Prälatenhof von Stift Melk veranstaltet die Militärmusik Niederösterreich am Donnerstag, 11. Juni, ab 19 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten des Sozialprojekts „Auro Danubia. Stift Melk hilft Waisenkindern in Rumänien“. Nähere Informationen und Karten unter 02752/555-230 und -231, e-mail [email protected] und www.stiftmelk.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 11. Juni, treten ab 20 Uhr im Cinema Paradiso St. Pölten die Bands Low Life Rich Kids mit Post-Punk sowie Ende mit einer Kombination aus Post-Punk, Neuer Deutscher Welle, Pop und New Wave auf. Nähere Informationen und Karten unter 02742/2140 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Mit der „Sommernachtsgala“ beginnt am Donnerstag, 11., und Freitag, 12. Juni, offiziell der Jubiläumssommer in Grafenegg: Angel Blue, Bogdan Volkov und Julia Hagen gestalten dabei gemeinsam mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Fabien Gabel ein vielfältiges Programm mit Musik von Otto Nicolai, Ruggero Leoncavallo, Charles Gounod, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Camille Saint-Saëns, Pjotr Iljitsch Tschaikowski, Gustave Charpentier, Cécile Chaminade, Gioachino Rossini, Frederick Loewe und Umberto Giordano; Beginn am Wolkenturm ist jeweils um 20.15 Uhr. Am Samstag, 13. Juni, folgt ab 19.30 Uhr am Wolkenturm „Die italienische Nacht“ mit La Banda Italiana. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail [email protected] und www.grafenegg.com.

Am Freitag, 12. Juni, spannen die Beethoven Philharmonie, der Stratus Choir und ein Solisten-Ensemble mit Mira Alkhovik (Sopran), Maria Hegele (Mezzosopran), Ilker Arcayürek (Tenor) und Rafael Fingerlos (Bariton) unter Dirigent Thomas Rösner ab 19 Uhr in der Pfarrkirche Schwechat mit sakralen Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn und Sergej Prokofjew einen musikalischen Bogen „Vom Requiem zum Lobgesang“. Nähere Informationen und Karten bei der „Haydnregion Niederösterreich“ unter 02164/2268, e-mail [email protected] und www.haydnregion-noe.at.

Ebenfalls am Freitag, 12. Juni, bringt Robert Riegler mit seinem Quintett Rygla in „Tschüss mit ä“ ab 19.30 Uhr im Kulturportal Scheibbs ein Programm zwischen Autobiographischem und Absurdem zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 0664/2004644, e-mail [email protected] und www.impulskultur.at.

Im Schloss Ebergassing startet die Konzertreihe „Salon Batik“ am Freitag, 12. Juni, mit dem Zyklus „The Art of Duo“ in die diesjährige Konzertsaison: Die Cellistin Antonia Straka und die Pianistin Yuko Batik bringen dabei Ludwig van Beethovens Sonate für Cello und Klavier in A-Dur op. 69 sowie die Sonate für Violine und Klavier von César Frank in einer Fassung für Klavier und Cello zur Aufführung. Am Samstag, 13. Juni, treten dann der Multiinstrumentalist Wolfgang Puschnig und der Pianist Roland Batik mit Eigenkompositionen und Jazzstandards in einen musikalischen Dialog. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0664/99218138 und e-mail [email protected].

„From Classic to Cinema“ reicht das Repertoire des Janoska Ensembles am Samstag, 13. Juni, in der Kulturfabrik Hainburg, wo ab 18 Uhr Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Antonio Vivaldi, Jules Massenet und Franz Waxman ebenso zu hören sind wie Filmmusik-Kompositionen von John Williams, Lalo Schifrin, Carlos Gardel und Ennio Morricone. Nähere Informationen und Karten unter 0664/73616493, e-mail [email protected] und www.haydngesellschaft.at.

Chicago Blues und R&B spielt die Mojo Blues Band am Samstag, 13. Juni, ab 20 Uhr im Theater Forum Schwechat. Nähere Informationen und Karten unter 01/7078272, e-mail [email protected] und www.forumschwechat.com.

Am Samstag, 13. Juni, findet auch ab 11 Uhr im Bildungszentrum BiZENT Arkadia in Traiskirchen das Abschlusskonzert der Musikschule Traiskirchen statt. Ab 19 Uhr folgt an diesem Tag im Kammgarnsaal Möllersdorf ein Konzert des 7:pm Bigband Project, ab 19.30 Uhr im Leopold-Fuhrmann-Saal in Tribuswinkel „Conundrum in concert“ (Eintritt: freie Spende). Zudem geben die Schülerinnen und Schüler des ZiMT in Tribuswinkel am Donnerstag, 18. Juni, ab 17.30 Uhr ein Konzert zum 25-Jahre-Jubiläum des Vereins. Nähere Informationen beim Kulturamt Traiskirchen unter 050/355-383, e-mail [email protected] und www.traiskirchen.gv.at.

Schließlich steht am Dienstag, 16., und Mittwoch, 17. Juni, jeweils ab 19.30 Uhr auf der Dachterrasse der Kasematten in Wiener Neustadt wieder „Jazz am Dach“ auf dem Programm: Mit dabei sind am ersten Tag die WN Big Band und die Crazy Hauer Big Band bzw. am zweiten Tag die BORG.Big.Band und das Trio Wieder, Gansch & Paul – Albert Wieder, Thomas Gansch und Leonhard Paul. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373-931, e-mail [email protected] und www.webshop-wn.at.