Noch bis 28. Juni einreichen: PRVA-Glanzstücke 2026 suchen exzellente Einzelmaßnahmen der Kommunikation

Wien (OTS) -

Der Public Relations Verband Austria (PRVA) lädt Kommunikationsprofis, Agenturen, Unternehmen, Institutionen, Organisationen, Einzelpersonen und EPUs zur Einreichung für die Glanzstücke 2026 ein. Noch bis 28. Juni 2026 können herausragende Einzelmaßnahmen professioneller Kommunikation eingereicht werden. Die Preisverleihung findet am 22. Oktober 2026 statt.

Mit den Glanzstücke-Awards rückt der PRVA jene Kommunikationsleistungen ins Zentrum, die im Kommunikationsalltag oft den entscheidenden Unterschied machen: einzelne Werkstücke mit handwerklicher Exzellenz, kreativer Qualität und klarer Wirkung. Ausgezeichnet werden keine umfassenden Kampagnen, Projekte oder Strategien, sondern präzise umgesetzte Einzelmaßnahmen, vergleichbar mit einem Meisterstück im Handwerk.

Eingereicht werden können Kommunikationsmaßnahmen, die zwischen 1. Jänner 2025 und 31. März 2026 im Rahmen professioneller Kommunikation umgesetzt wurden. Die Einreichung ist bewusst niederschwellig und unkompliziert gestaltet, um den Aufwand für Einreicher: innen so gering wie möglich zu halten. Ein Werkstück darf pro Kategorie nur einmal eingereicht werden, für jede Kategorie ist eine separate Einreichung erforderlich. Pro Unternehmen, Agentur, Institution oder EPU sind maximal vier Einreichungen möglich.

Von Social Media bis Medienaussendung: In diesen Kategorien kann eingereicht werden

Die Glanzstücke 2026 zeigen die Vielfalt professioneller Kommunikation: Von digitalen Formaten über Bewegtbild und Corporate Publishing bis hin zu Events und PR-Maßnahmen.

In der Kategorie Digitale Kommunikation können unter anderem Blog-Beiträge, Info-Grafiken, Newsletter, Social-Media-Einzelmaßnahmen und Corporate Podcasts eingereicht werden. 2025 ging das Glanzstück in dieser Kategorie an den „würzige STORYTELLER Videocast“ von SONNENTOR. Das Format verbindet Podcast und Video zu einem modernen, liebevoll gestalteten Kommunikationsstück mit authentischen Einblicken und starker visueller Umsetzung.

In der Kategorie Bewegtbild & Storytelling stehen Kurzvideos und Reels, Image- und Unternehmensfilme sowie Video-Storytelling im Mittelpunkt. Im Vorjahr wurde hier „Herr Pius – 70 Jahre ÖAMTC Pannenhilfe“ des ÖAMTC ausgezeichnet. Das emotionale Roadmovie überzeugte mit authentischen Bildern, echten Gesprächen und einer menschlichen Perspektive auf die Pannenhilfe.

In der Kategorie Print & Corporate Publishing können Direct Mailings, Flyer und Folder, Berichte sowie Print- und Online-Magazine eingereicht werden. 2025 prämierte die Jury den „Nachhaltigkeitsbericht IKEA Österreich GJ22/23“ von IKEA Austria. Der Bericht machte Nachhaltigkeit klar strukturiert, transparent und nachvollziehbar sichtbar – intern wie extern.

In der Kategorie Events & PR-Maßnahmen sind unter anderem Veranstaltungen, Pressekonferenzen, Medienaussendungen und Gamification-Maßnahmen gefragt. Das Glanzstück 2025 ging an „Medienaussendung Handynutzung: Newsjacking mit Mehrwert“ von Grayling und öbv. Die Einreichung zeigte, wie Fakten, Timing und gesellschaftliche Relevanz eine aufgeheizte Debatte konstruktiv versachlichen können.

Ergänzend zu den fachlichen Kategorien werden auch persönliche Auszeichnungen vergeben: Kommunikator des Jahres und Young PRofessional des Jahres. Bei der Premiere wurde Clara Kaindel, Pressesprecherin der Wien Energie und engagiertes Mitglied im PRVA-Newcomer-Team, zur Young PRofessional des Jahres gekürt.

Jurysitzung im September, Verleihung im Oktober

Die eingereichten Kommunikationsmaßnahmen werden von einer fachkundigen Jury bewertet. Die Jurysitzung findet am 11. September 2026 statt, die Verleihung der Glanzstücke 2026 folgt am 22. Oktober 2026.

Ergänzung zum Staatspreis Public Relations

Die Glanzstücke verstehen sich als Ergänzung zum renommierten Staatspreis Public Relations. Während der Staatspreis ganzheitliche PR-Konzepte, strategische Kommunikationsarbeit und nachhaltige Projekte auszeichnet, legen die Glanzstücke den Fokus auf einzelne Kommunikationsmaßnahmen. Damit schafft der PRVA eine Bühne für kommunikatives Handwerk, punktgenaue Wirkung und kreative Exzellenz.

Der reguläre Mitgliedertarif für PRVA- und CMF-Mitglieder beträgt 199 Euro, der Tarif für Nicht-Mitglieder 499 Euro.

Weitere Informationen zur Einreichung zu den Kategorien und zur Jury: https://prva.at/glanzstuecke/

Über den PRVA

Der Public Relations Verband Austria ist die Interessenvertretung der Kommunikationsbranche in Österreich. Der Verband setzt sich für Qualität, Professionalität, Vernetzung und die Weiterentwicklung des Berufsstands ein. Mit den Glanzstücke-Awards zeichnet der PRVA exzellente Einzelmaßnahmen professioneller Kommunikation aus und macht die Vielfalt, Kreativität und handwerkliche Qualität der Branche sichtbar.

Die Verbandsarbeit wird von folgenden Wirtschaftspartnern unterstützt:

A1, APA-COMM, Brau Union, DORDA, IFES, IKEA, Observer, Wiener Stadtwerke