„Fußball-WM historisch“ in ORF SPORT +: Prohaska, Ogris, Herzog und Mählich „kommentieren“ sieben WM-Spiele des Nationalteams

Wien (OTS) -

„Schon wieder ein Fehlpass von mir“, „ Jetzt muss ich mich 48 Jahre später bei Koncilia entschuldigen. Das war wirklich mein Fehler beim Gegentor“ – wenn ORF-Chefanalytiker Herbert Prohaska derart streng analysiert, dann wird es „Fußball-WM historisch“. Echte Fußball-Leckerbissen warten wenige Tage vor dem Start der Weltmeisterschaft am 11. Juni auf alle Fans des runden Leders in ORF SPORT +. Der 24-Stunden-Sportkanal des ORF blickt noch einmal auf historische WM-Spiele des österreichischen Herren-Nationalteams zurück und lädt dabei prominente Protagonisten der Spiele ein, diese aus heutiger Sicht zu kommentieren. ORF-Kommentator bei diesen einstündigen Folgen ist Christian Diendorfer.

Ein Höhepunkt bei „Fußball-WM historisch“ ist das legendäre Spiel gegen Deutschland 1978, bei dem Österreich den Nachbarn mit 3:2 besiegte und das als „Cordoba 1978“ in die österreichische Fußballgeschichte einging. Herbert Prohaska, der das ganze Spiel bestritt, „kommentiert“ am 8. Juni dieses Match.

Die Serie startet aber bereits am 3. Juni mit dem Originalkommentar der WM-Spiele gegen Spanien und Schweden 1978. Gegen Spanien war Österreich mit 2:1 erfolgreich, gegen Schweden mit 1:0. Am 4. Juni folgt Österreichs bisher letzter WM-Auftritt 1998 gegen Italien (1:2) mit Originalkommentar. Am 5. Juni steht Österreichs letztes WM-Duell gegen Algerien 1982 mit Originalkommentar auf dem Programm. Österreich siegte mit 2:0, Algerien ist bei der WM 2026 am 28. Juni ebenfalls Gruppengegner Österreichs.

Roman Mählich kommentiert bzw. analysiert am 6. Juni Österreichs bisher letzten WM-Auftakt gegen Kamerun 1998, bei dem sich die Teams mit einem 1:1 trennten. Mählich spielte bei allen drei Partien Österreichs 1998.

Österreichs Spiel gegen WM-Gastgeber Italien 1990 beobachtet Andreas Herzog. Die Italiener gewannen mit 1:0, Andreas Herzog spielte das ganze Match.

Abgeschlossen wird der historische WM-Rückblick am 9. Juni mit Österreichs bisher letztem WM-Sieg 1990, als Österreich die USA mit 2:1 besiegte. Kommentiert und analysiert wird das Spiel von Andreas Ogris, der Österreich in der 51. Minute in Unterzahl mit 1:0 in Führung brachte.

Die Übertragungen in ORF SPORT +:

Mittwoch, 3. Juni, 22.00 Uhr: „Österreich gegen Spanien & Schweden bei der WM 1978“ (Originalkommentar) (Folge 1)

Donnerstag, 4. Juni, 23.00 Uhr: „Österreichs letztes WM-Spiel 1998 gegen Italien“ (Originalkommentar) (Folge 2)

Freitag, 5. Juni, 23.00 Uhr: „Österreichs letztes WM-Duell mit Algerien 1982“ (Originalkommentar) (Folge 3)

Samstag, 6. Juni, 22.15 Uhr: „Österreichs letzter WM-Auftakt gegen Kamerun 1998“ – mit Kommentator Roman Mählich (Folge 4)

Sonntag, 7. Juni, 22.00 Uhr: „Österreich gegen WM-Gastgeber Italien 1990“ – mit Kommentator Andreas Herzog (Folge 5)

Montag, 8. Juni, 20.15 Uhr: „Cordoba 1978“ AUT – BRD – mit Kommentator Herbert Prohaska (Folge 6)

Dienstag, 9. Juni, 20.15 Uhr: „Österreichs letzter WM-Sieg 1990 AUT – USA“ – mit Kommentator Andreas Ogris (Folge 7)